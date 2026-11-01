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След успеха на Йотова премиерът иронизира бъдещи протести

"Хора протестират за слънцето, за растенията, а Асен Василев докрай за бюджета", каза Радев

Днес, 22:25
Победителите - заедно пред журналистите два часа след приключването на вота.
БГНЕС
Победителите - заедно пред журналистите два часа след приключването на вота.

Новоизбраната президентска двойка, премиерът Радев и близки до тях фигури се явиха заедно пред журналисти в изборната нощ. Демонстрираха, че успехът на Илияна Йотова е общ за всички тях  - на самата нея, Радев и "Прогресивна България" (ПБ), заедно с подкрепата на БСП и други формации. Брифингът мина протоколно, изказаха се множество взаимни благодарности. Най-любопитното бе, че министър-председателят иронизира Асен Василев и евентуални протести срещу властта.

Помолен за коментар относно думи на Василев, премиерът отговори: „Явно някои хора вече имат доста изкривена представа за демокрацията и за изборите – парламентарни и президентски - в една парламентарна република. Ако следваме тази логика, разбира се, всеки е свободен да протестира за нещо. Хора протестират за слънцето, хора протестират за растенията, Асен Василев ще протестира докрай за бюджета. Но това не означава, че ние трябва на всеки четири или пет месеца да правим нови избори, защото някои протестират. Нека уважаваме демокрацията. Има хора, които се кълнат в демокрацията, но не я спазват".

Освен че благодари на ПБ, на всички подкрепили я, и въобще на избирателите, Йотова каза, ще се вслуша в гласа на негласувалите за нея, както и на хората, упражнили вот "Не подкрепям никого". Похвали се с поздравително обаждане от Андрей Гюров малко след приключване на изборния ден. 

„Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Българите избраха мира, стабилността, избраха нормалността. Избраха устойчивата и ясна перспектива. Приключваме една трудна изборна година, но посоката е ясна. Няма връщане към сглобките и към сенките на миналото от прехода“, каза още Радев. Той не призна отлив на гласове към ПБ, тъй като "това са над милион гласа, и то не на парламентарни избори". „За нас тези избори потвърждават правилността на курса, който сме поели, и ни насърчават за още по-решителни и активни реформи“, обобщи премиерът.

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