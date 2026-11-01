Балотажът леко активизира избирателите в сравнение с първия тур

Вторият тур на изборите леко активизира избирателите в сравнение с вота миналата събота.

Избирателната активност към 13:30 ч. е 13,1% по данни на "Маркет Линкс". Миналата събота към 13:00 ч. според "Мяра" избирателната активност беше 11,3%.

Според ЦИК, към 11 часа избирателната активност е 6.11%, гласували са 405 270 избиратели. На първия тур миналата седмица, пак по данни на ЦИК за същия час, избирателната активност е била 5,8%.

Избирателната активност към 12 часа е 9,6% според "Алфа рисърч" и 9.5% според "Тренд". На първия тур миналата седмица "Алфа рисърч" отчете 8,6% избирателна активност, а "Тренд" пък дадоха малко по-висок резултат - 9,1%.

Към 11 часа активността е 6,8% според екзитпола на "Мяра". Към същия час на 25 октомври по данни на ЦИК избирателната активност бе 5,8%. Активността в София днес към 11 часа е 6,43%, миналата седмица в същия час беше 7,54% по данни на РИК

Към 10:00 ч. избирателната активност е 4,1%, според "Тренд". 3,0% показват данни на агенция "Алфа Рисърч". Миналата неделя по същото време "Тренд" отбеляза 4,4%. А "Алфа рисърч" пък - 3,1 на сто.

Според "Мяра" към 9 ч. избирателната активност е 2,1%. По същото време миналата неделя "Алфа рисърч" регистрира над 2% избирателна активност. "Мяра" пък даде 2,4%.

0,4% е избирателната активност към 8:30 ч. на балотажа, сочат данните на "Маркет Линкс". Според "Тренд" избирателната активност към 8:00 ч. е 0,8%. Активността е малко по-ниска в сравнение с първия тур на 25 октомври по същото време. Тогава "Маркет линкс" измери 0,5%. Екзитполът на социологическата агенция "Тренд" показа други данни - 1.1% активност към 8.00 часа.