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В Буковлък хората са разочаровани, че не са получили пари, за да гласуват

Изборният ден предлага и смешни, и тъжни случки

01 Ноем. 2026Обновена
Стопкадър/БНТ

И вторият тур на изборите за президент не минава без чудатости, но има и някои по-скоро тъжни случки.

На балотажа в Буковлък местните жители не крият разочарованието си, че не са били стимулирани финансово, за да упражнят правото си на вот, става ясно от репортаж на БНТ.  "Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега няма, няма кой да гласува. Те взимат по 50 хиляди, по сто хиляди лева и ни лъжат, че ще ни дадат и ни черпят 10 евро и пия бира там на центъра, ако дават пари поне до 20 да пием, да сложим една маса", казва пред БНТ жител на селото. "То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам - за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува, току- що го обсъдихме това, бях на гости", допълва на друг жител на Буковлък.

Мъж от Пловдив отиде да гласува, но разбира, че е ... мъртъв. Куриозният случай е от секционна избирателна комисия в район "Източен", потвърдиха от Районната избирателна комисия (РИК) за bTV. Когато мъжът поискал да упражни правото си на глас, при проверка по списък му казали, че е починал на 28 октомври. След справка с документите, които носи мъжът, се оказало, че наистина това лице е живо. Станала е техническа грешка, починал е друг мъж със същото име, съобщиха от РИК. След оправяне на недоразумението мъжът е упражнил правото си на глас.

Инцидент е възникнал в секция № 49 в село Еленово, община Нова Загора, след като избирател, видимо ядосан, е скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване, и я е хвърлил на земята, съобщават от РИК, предава БНР. Благодарение на своевременната намеса на охраната на секцията и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията е овладяна, без да се стигне до допълнително напрежение.

"Те ми се подиграват". С тези думи възрастен избирател напусна секция в Белица, след като загуби битката с машината. От секционната избирателна комисия казаха за bTV, че вотът не е отчетен. Преди да излезе от секцията Кямил Асанагов сподели, че е възрастен и не може да се оправи с машината. "Не знам как. Стар човек съм. Не чувам. Те се подиграват с нас".  "Не ни показват. Подигравка", сподели разстроеният мъж преди да напусне помещението.

 

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