България избира президент на втори тур

Днес, 1 ноември, гласуваме за президент и вицепрезидент на втори тур. Балотажът се провежда, след като на първото гласуване на 25 октомври нито една от кандидатските двойки не получи необходимите гласове, за да спечели.

Сега избираме между претендентите, за които гласуваха най-много избиратели – Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. И двете двойки са издигнати от инициативни комитети, но всяка се ползва от подкрепата на политически формации и лидери.

Разликата помежду им на първия тур беше само 42 719 гласа, в полза на Йотова и Вълчев. Този път ще спечели тази кандидатска двойка, която е получила най-много гласове.

Условия за гласуване

В изборите могат да гласуват избиратели, навършили 18 години към изборния ден, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание в затвора. Тези гласоподаватели са включени в избирателните списъци, които се обявяват в секциите за гласуване и на интернет страниците на общините, а за избирателите в чужбина – на сайта на външното ни министерство .

Ако не се откриваме в списъка, в деня на изборите можем да поискаме от секционната избирателна комисия по постоянен адрес да ни допише. Условието е името на избирателя да не е включено в списъка на заличените лица.

Гласува се с лична карта, паспорт или военна карта. Ако избирателят няма документ, но е подал заявление за издаване, може да получи удостоверение от звената на МВР, с което да гласува. Администрацията ще работи през целия ден.

Секцията, в която гласуваме, можем да открием чрез интернет страницата на ГД ГРАО или мобилното приложение на ЦИК. Външно министерство разполага с интерактивна карта с адресите на секциите в чужбина.

Ако избирателят ще гласува извън България, без да е подал предварително заявление за това, може да го направи в секция по свой избор. Но трябва да подаде пред секционната комисия декларация по образец, че отговаря на законовите условия и няма да гласува на друго място. Документът се попълва и подписва на място, пред членовете на комисията.

Начин на гласуване

Във всички секции с 300 и повече избиратели по списък се гласува с машини, както и в част от секциите в чужбина. С хартиени бюлетини ще се гласува по изключение – в по-малките секции и в специализирани секции, като тези с подвижна избирателна кутия. Хартията ще се използва и ако машината не проработи или се повреди.

При гласуване с машина избирателят получава карта, която се поставя в отвора на машината с чипа нагоре. На екрана се показва списък на двойките от кандидати. Изборът се проверява с бутона "Преглед", като при грешка можем да се върнем назад. Натиснем ли "Гласуване", машината отпечатва контролна разписка с вота. Тя се сгъва така, че да не се вижда изборът, подава се на член на комисията, за да ѝ сложи печат, и се пуска в кутията за разписки.

Гласуване с машина

Гласуване с машина Избори за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. Гласуване с машина Избори за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

При гласуване с хартия член на комисията слага печат на гърба на бюлетината. Гласува се зад параван, където избирателят отбелязва със синя химикалка знак X или V двойката кандидати, която предпочита. Всеки друг знак в бюлетината я прави невалидна. Сгъва се така, че да не се вижда изборът, подава се на член на комисията, който да сложи втори печат и да откъсне отрязъка с номера ѝ, и се пуска в кутията. Без два печата бюлетината става невалидна.

Специални случаи

Избиратели с увреждания могат да гласуват в специално обозначени секции или в избрана от тях подходяща секция. Избраната секция може да не съвпада с тази на постоянния или настоящия адрес – достатъчно е секционната комисия да се увери, че избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването.

В секциите с хартиени бюлетини за гражданите със зрителни проблеми са осигурени тактилни шаблони. За машинното гласуване обаче няма такава възможност.

Гласуване с придружител се позволява на избиратели, които не могат самостоятелно да гласуват, въпреки осигурените средства за достъпност. Няма изискване да се представя пред комисията решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Ученици, навършили 18 години, редовни студенти и докторанти могат да гласуват на мястото, в което учат, ако е различно от постоянния им адрес. Трябва да представят на секционната комисия лична карта, заверена ученическа или студентска книжка, и декларация по образец, че няма да гласуват другаде, която се попълва на място, пред комисията.