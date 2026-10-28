Йотова обвърза съдбата на кабинета със своята кандидатура

Според Илияна Йотова, ако нейната кандидатура за президент се провали, "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" ще използват това, за да предизвикат политическа криза и да свалят правителството на Румен Радев.

Така поне излезе от нейно изявление във Велико Търново преди балотажа на 1 ноември. На първия тур на изборите подкрепената от "Прогресивна България" Йотова едва запази мъничка преднина пред съперника си Андрей Гюров – по-малко от 3 на сто.

"ПП и ДБ, които подкрепиха кандидатурата на Гюров, искат да върнат времето на сглобката: мътни времена, в които лесно се обслужват лични интереси. За тях най-важната задача е да предизвикат нова политическа криза в страната, да съборят правителството, Асен Василев да стане министър-председател и отново да влезем в безвремието на нестабилност", заявила е Йотова, цитирана от инициативния си комитет.

Самия Гюров Йотова е обвинила, че "в 90% от случаите той не говори, а говорят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов". Цитирала е информация, без да каже източника, че "един от основните спонсори на Гюров има голяма украинска фирма за производство на дронове". Пуснала е и обичайните нападки срещу опонентите си, че искат да включат България в коалиция, която да прати войници в Украйна. На Радев е благодарила, че "подава ръка на жена да бъде кандидат за президент и върховен главнокомандващ".

"Старата сглобка, колкото и да се крие, ръжда не хваща", включил се е и самият премиер. Твърденията му за предстояща нова "сглобка" вече се превръщат в неизменна част от публичното му говорене.

"Защо не искат да допуснат г-жа Йотова да бъде преизбрана за президент? За тях сме заплаха, защото казахме, че ще разграждаме модела, утвърден от сглобката, корупционен модел", казал е Румен Радев. За Гюров е твърдял, че "цялата машина на Пеевски ще гласува за него".

КОЙ С КОГО

Не става ясно на какво се основават думите на премиера. На първия тур ГЕРБ и ДПС на практика бойкотираха изборите . Нито Бойко Борисов, нито Делян Пеевски са давали заявки, че ще подкрепят някого на балотажа. Както Йотова, така и Гюров досега не са търсили партийна подкрепа, извън политическите сили, които публично застанаха зад тях.