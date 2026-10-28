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Поли Златарева ще води дебата Йотова-Гюров на 29 октомври

Днес, 15:34
Обществената телевизия уверява, че "дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите".
БГНЕС
Обществената телевизия уверява, че "дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите".

Единственият дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на БНТ в четвъртък, 29 октомври, от 21.00 ч., съобщиха от обществената телевизия. Водещ ще е Поли Златарева.

Зрителите могат да гледат дебата на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, както и във Фейсбук страницата и YouTube канала на медията.

От телевизията уверяват, че "дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите".

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