Йотова е хваната в манипулации по случая на Петричкия Ескобар

Булфото Илияна Йотова се канеше да назначава и вътрешна проверка в президентството по случая "Ескобар". Дали го направи и какви са резултатите засега няма отговор.

Когато говори за скандалния случай с помилването на Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар, президентът Илияна Йотова редовно забърква името на Надежда Йорданова от ДБ, която беше министър на правосъдието в кабинета на Кирил Петков. Йотова постоянно повтаря, че министър на правосъдието по това време е била Надежда Йорданова, а на здравеопазването - Асена Сербезова.

Публикации в различни сайтове, близки до властта, се замесва и името на Емил Дечев, който беше заместник на Йорданова и затворите бяха в ресорите му. Споменава се и медицинската комисия, която се е произнасяла за здравословното състояние на Атанасов. Но се пропуска важната подробност, че това не е комисия, назначена по повод на помилването на Атанасов, чието искане е депозирано месец след назначаването й по-късно, пише "Капитал". Става дума за медицинската комисия по Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража, която се назначава, за да дава становища и заключения за всички затворници и арестанти в системата. Нейното становище не е задължително, макар и Йотова да не пропуска да отбележи, че се е водила от мнението на лекарската комисия, назначена от Надежда Йорданова.

Вчера обаче Йотова прати казуса "Петричкия Ескобар" в прокуратурата, явно надявайки се цялата обективна информация по случая да потъне в "следствената тайна"..

Колкото до Емил Дечев, за него близък до властта сайт твърди, че Дечев носи политическата отговорност за това в досието на Атанасов да не бъде отразено сбиването му в затвора. Дечев обаче е зам.-министър с този ресор до 3 август. После за зам.-министър в служебното правителство на Гълъб Донев е назначена Мария Павлова. "Ако действително някой зам.-министър е покровителствал Атанасов и е скрил информацията за действителното му състояние през ноември-декември 2022 г., това може да е само Павлова. По правило инцидент с побой в затвора задължително се докладва на ресорния зам.-министър, друг е въпросът дали в случая това е станало", пише "Капитал" и припомня, че за Павлова се твърди, че е близка до бившия президент Румен Радев - тя почти неизменно присъства в назначаваните от него служебни правителства. През юни 2023 г. е назначена от Прокурорската колегия на ВСС за зам. главен прокурор в екипа на Борислав Сарафов и остава там до април 2024 г., когато става служебен министър.

ДВОЕН АРШИН

Броени дни, след като президентството предостави на "Сега" указите, с които са назначавани членовете на Комисията по помилването към президентството, като се регламентира с "публичността и прозрачността", и така стана ясно, че комисията е разгледала 110 преписки в незаконен състав, същата информация е отказана на "Капитал" с обяснението, че това са лични данни. На колегите от "Капитал" са предоставени само инициалите на членовете на комисията.

Няма как другояче да се тълкува това поведение на президентството освен като произвол и усещане за всепозволеност.

Отказът на президентството е неоснователен, имената на хора, които извършват публична дейност, не са защитени лични данни, казва за "Капитал" адв. Александър Кашъмов от "Програма Достъп до информация". "Без значение е дали дадено лице е член на колективен орган на власт, който взима крайни решения, или на такъв, който консултира", отбелязва той. Той припомня, че същото ниво на непрозрачност за дейността по помилванията бе въведено при президента Георги Първанов и вицето му Ангел Марин, но след като бяха заведени дела по Закона за достъпа до информация, на тях им се наложи да променят тази практика и да публикуват подробна информация за резултатите по помилванията. А после, по времето на президента Росен Плевнелиев и вицето му Маргарита Попова, съставът на комисията по помилванията беше обявен и тя работеше при пълна публичност.