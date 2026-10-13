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Депутатите на Радев провалиха заседанието на НС за "Петричкия Ескобар"

Изслушването за помилвания от Илияна Йотова наркотрафикант не се случи заради липсата на кворум

13 Окт. 2026Обновена
Илияна Йотова
Булфото
Илияна Йотова

Депутатите от "Прогресивна България" не позволиха да се случи извънредното заседание на парламента, свикано за днес. В дневния му ред беше предвидена една точка - случаят с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като "Петричкия Ескобар".

В 9 ч. обаче кворум нямаше, в залата бяха едва 87 депутати, като почти всички от "Прогресивна България" липсваха. Не успя и вторият опит за заседание след 15 минути. Тогава се регистрираха едва 80 народни представители, като от 131 депутати на ПБ в залата имаше едва трима.

Предвидено беше по казуса да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022 г.

Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента от 16 ноември 2022 г., при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая.

Инициативата за свикване на извънредно заседание на НС дойде от "Продължаваме промяната", а искането им беше подкрепено от депутати от "Демократична България" и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависеше от представителите на управляващите.

Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти
Никога няма да помилвам осъден за наркотици" - това са първите думи на Илияна Йотова, когато като вицепрезидент влиза на първото заседание на комисията по помилванията. Близо 10 години по-късно се вижда, че е прекрачвала това си обещание не веднъж.
СЕГА
17 Септ. 2026

 

Кворумът за провеждането на заседанието зависеше от представителите на управляващите.
Кворумът за провеждането на заседанието зависеше от представителите на управляващите.
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