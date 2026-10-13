Депутатите на Радев провалиха заседанието на НС за "Петричкия Ескобар"

Депутатите от "Прогресивна България" не позволиха да се случи извънредното заседание на парламента, свикано за днес. В дневния му ред беше предвидена една точка - случаят с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като "Петричкия Ескобар".

В 9 ч. обаче кворум нямаше, в залата бяха едва 87 депутати, като почти всички от "Прогресивна България" липсваха. Не успя и вторият опит за заседание след 15 минути. Тогава се регистрираха едва 80 народни представители, като от 131 депутати на ПБ в залата имаше едва трима.

Предвидено беше по казуса да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022 г.

Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента от 16 ноември 2022 г., при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая.

Инициативата за свикване на извънредно заседание на НС дойде от "Продължаваме промяната", а искането им беше подкрепено от депутати от "Демократична България" и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависеше от представителите на управляващите.