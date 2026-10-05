Видео показва как българският Ескобар се бие дни преди помилването

Видеозапис показва как мъж, за когото има информация, че е помилваният от Илияна Йотова наркотрафикант Огнян Атанасов, във видимо добро здраве участва в бой в затворническата болница само три седмици преди да бъде помилван заради здравословни проблеми. До момента няма коментар нито от президентството, нито от Министерството на правосъдието.
Записът е разпространен от Mediapool, като изданието твърди, че го е получило от свои източници. Той е от охранителните камери на болницата към затвора, а маркерът показва, че датата е 16 ноември 2022 г. Указът за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", е издаден на 5 декември същата година. Той е помилван заради "здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора".
Няма отговори дали има доклад на охраната за инцидента и дали той е в преписката за помилването на Атанасов.
Както е известно, Йотова опрости 10 години от наказанието на "Петричкия Ескобар", позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. Към момента на помилването му изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за 2 години по здравословни причини.
След помилването той оздравява и през 2025 г. е заловен е с 5 кг кокаин. Разследването по този случай вече е на финал.
Запитана има ли обяснение на този факт, Илияна Йотова заяви миналия месец пред Нова телевизия, че е "учудена", защото според лекарското заключение Атанасов "не би трябвало да може да стане от инвалидната количка"
"Дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза - може би по-нататък ще намерим начин да попитаме", каза Йотова.
ВЪПРОСИ
ДБ поиска извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, управлението на затворите и шефа на болницата на затвора, "за да знае обществото истината по този случай". Това обяви във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той изреди и въпросите, които видеото повдига:
1. Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници - наркоразпространители;
2. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве;
3. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини;
4. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Петричкия Ескобар сътрудник на службите?