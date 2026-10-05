Видео показва как българският Ескобар се бие дни преди помилването

Видеозапис показва как мъж, за когото има информация, че е помилваният от Илияна Йотова наркотрафикант Огнян Атанасов, във видимо добро здраве участва в бой в затворническата болница само три седмици преди да бъде помилван заради здравословни проблеми. До момента няма коментар нито от президентството, нито от Министерството на правосъдието.

Записът е разпространен от Mediapool, като изданието твърди, че го е получило от свои източници. Той е от охранителните камери на болницата към затвора, а маркерът показва, че датата е 16 ноември 2022 г. Указът за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", е издаден на 5 декември същата година. Той е помилван заради "здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора".

Няма отговори дали има доклад на охраната за инцидента и дали той е в преписката за помилването на Атанасов.

Както е известно, Йотова опрости 10 години от наказанието на "Петричкия Ескобар", позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. Към момента на помилването му изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за 2 години по здравословни причини.

След помилването той оздравява и през 2025 г. е заловен е с 5 кг кокаин. Разследването по този случай вече е на финал.

Запитана има ли обяснение на този факт, Илияна Йотова заяви миналия месец пред Нова телевизия, че е "учудена", защото според лекарското заключение Атанасов "не би трябвало да може да стане от инвалидната количка"

"Дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза - може би по-нататък ще намерим начин да попитаме", каза Йотова.

Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти Никога няма да помилвам осъден за наркотици" - това са първите думи на Илияна Йотова, когато като вицепрезидент влиза на първото заседание на комисията по помилванията. Близо 10 години по-късно се вижда, че е прекрачвала това си обещание не веднъж.

ВЪПРОСИ

ДБ поиска извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, управлението на затворите и шефа на болницата на затвора, "за да знае обществото истината по този случай". Това обяви във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той изреди и въпросите, които видеото повдига:

1. Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници - наркоразпространители;

2. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве;

3. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини;

4. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Петричкия Ескобар сътрудник на службите?