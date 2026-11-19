Руският президент Владимир Путин на практика призна, че руската армия е отговорна за атаките с дронове в Черно море. "Те започнаха да удрят нашите танкери в Черно море. В отговор, както всички знаят, ние започнахме да действаме по същия начин", каза държавният глава в изявление от Китай.

"Нашите ответни действия се оказаха много по-болезнени за режима, отколкото техните опити да навредят на икономиката ни", допълни Путин. Той говори пред медии на среща на върха на организацията на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Putin on Ukraine:



They began striking our tankers in the Black Sea. In response, as everyone knows, we began acting in a similar manner.



Our retaliatory actions proved much more painful for the regime than their attempts to damage our economy. pic.twitter.com/npKbIe0PW4 — Clash Report (@clashreport) 19 ноември 2026 г.

По същото време в България управляващите остават убедени, че Москва няма намерение да навреди на страната ни. "Не смятам, че тези дронове са насочени към България или че Русия се опитва да превърне България в част от войната", заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти. Както тя, така и правителството на Румен Радев отказват да назоват Москва като източник на заплахата за корабоплаването с мотива, че първо се нуждаят от категорични доказателства.

Днес Йотова повтори пред журналисти същия довод по повод нападките на парламентарната опозиция, че управляващите се боят да държат Русия отговорна. "Ако опозицията беше останала до края на КСНС или поне си беше дала труда да прочете заключенията, около които се обединихме всички останали, включително и част от опозицията, щеше да прочете текста, че се възлага на изпълнителната власт, в момента, в който има доказателства и ясна информация за тези дронове, веднага да бъде обявена обществено", каза държавният глава, която участва в честването на бойния празник на Сухопътните войски.

От "Демократична България" настояха вчера, че продължаващата криза на сигурността в Черно море налага да се свика отново Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) по темата след предното му заседание на 7 октомври. "Ние за пореден път се снишаваме и продължаваме да прекланяме главичка пред Москва", обвинително заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Днес Йотова коментира, че не планира ново заседание на КСНС по същата тема. Тя се обоснова, че част от мерките и предложенията от предното заседание все още предстои да бъдат изпълнени, и очаква това да направят правителството и парламентарното мнозинство на "Прогресивна България".

"Черно море ще бъде поставяно на всеки един форум, на всяко едно заседание и ще направим всичко възможно да не излиза от дневния ред на предстоящите срещи на върха на ЕС", успокоително каза президентът. Като пример за собствената си дейност по въпроса посочи, че през декември ще бъде на посещение в Букурещ, където ще разговаря с румънския си колега за координацията между двете страни по въпроса и следващите ни стъпки заедно.

Накрая Йотова заговори за екологичните и други последствия от атаките, които водят до сериозни опасения за това как ще изглежда морето след една-две години. И обвърза този въпрос с идеята за мораториум върху бойните действия, на който се надява правителството ни.

Малко по-късно коментира и премиерът Румен Радев, който също се включи в честването. Той повтори обвиненията си срещу политиците "плоскоземци" и атакува персонално лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Радев каза, че ако Борисов, като премиер, беше гарантирал, че новите американски бойни самолети ще дойдат през 2022 г., а не години по-късно, България е щяла да разполага с повече възможности при атаки с дронове.

"Обяснението защо не можем да се защитим не е стратегия за защита - то е единствено израз на безпомощност", коментира Ивайло Мирчев изявленията на премиера.