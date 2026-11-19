Путин за първи път от началото на войната се снима със западни лидери, които се противопоставят на Русия, пише The New York Times.
Става дума за групова снимка на участниците в срещата на върха на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество) в китайския град Шънджън. На нея Путин стои на първия ред, от дясната страна на Си Дзинпин. От другата страна на китайския лидер се намира Тръмп.
На снимката обаче присъстват и лидерите на държави, които са наложили санкции срещу Русия - Канада и Австралия. Така, отбелязва изданието, Путин за първи път от началото на войната се оказва в центъра на обща снимка с ръководители на държави, които години наред са го осъждали за войната в Украйна и са се опитвали да постигнат международната изолация на Русия.
Премиерите на Австралия и Канада - Антъни Албанезе и Марк Карни - вече бяха подложени на критики в собствените си страни заради тази снимка. И двамата обясниха решението си с уважение към страната домакин - Китай.