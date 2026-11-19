Скрийншот Премиерите на Канада и Австралия бяха критикувани, че се снимат с Путин

Путин за първи път от началото на войната се снима със западни лидери, които се противопоставят на Русия, пише The New York Times.

Става дума за групова снимка на участниците в срещата на върха на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество) в китайския град Шънджън. На нея Путин стои на първия ред, от дясната страна на Си Дзинпин. От другата страна на китайския лидер се намира Тръмп.

На снимката обаче присъстват и лидерите на държави, които са наложили санкции срещу Русия - Канада и Австралия. Така, отбелязва изданието, Путин за първи път от началото на войната се оказва в центъра на обща снимка с ръководители на държави, които години наред са го осъждали за войната в Украйна и са се опитвали да постигнат международната изолация на Русия.

Премиерите на Австралия и Канада - Антъни Албанезе и Марк Карни - вече бяха подложени на критики в собствените си страни заради тази снимка. И двамата обясниха решението си с уважение към страната домакин - Китай.