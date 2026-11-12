Макрон поиска да представлява Европа на преговорите за Украйна

ЕПА/БГНЕС Тази известна снимка бе направена на 7 февруари 2022 година по време на срещата между руския президент Владимир Путин, френския президент Еманюел Макрон и 6-метровата маса между тях в Кремъл, Москва.

Пратениците на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, заявиха след среща с руския президент Владимир Путин в Москва, че към следващия кръг от преговорите за уреждането на украинския конфликт ще се присъединят европейски представители, съобщи CNN. До този момент Москва блокираше всякакви опити на европейците да седнат на масата на преговорите. Сега се очаква Европа да излъчи своите представители на преговорите. Преговорите между Русия, САЩ, Украйна и Европа на техническо ниво може да се състоят през следващите 1–2 седмици, заяви финландският президент Александър Стуб. Президентът на Франция Макрон заяви, че е готов да представлява Европа в преговорите с Русия. Макрон подчерта, че първо европейските страни трябва да изработят единна позиция по въпроса за Украйна и собствените си интереси.

Руският президент Владимир Путин предложи петдневно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка, за да бъде организирана хуманитарна операция за евакуация на останалите цивилни жители=

Уиткоф и Къшнър са очаквани днес и в ирландската столица Дъблин, където ще се срещнат и с украинския президент Володимир Зеленски, който заяви за Ройтерс, че се надява да бъдат постигнати конкретни резултати в преговорите за прекратяване на войната с Русия още тази година, но "много неща ще зависят от подхода на СAЩ към Москва". "Разбира се, искаме да постигнем резултати до края на тази година и ще направим всичко възможно това да се случи", каза Зеленски на пресконференция в Дъблин

В Дъблин ще се състои деветата среща на върха на Европейската политическа общност с участието на около 50 европейски лидери.