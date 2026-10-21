Стив Уиткоф: Г-н Путин, вие сте голям хуманист!

Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигна днес сутринта в Санкт Петербург за преговори с руския президент Владимир Путин относно прекратяването на войната в Украйна, съобщиха руски медии, цитирани от АФП. Преговорите траяха три часа. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "срещата е била съдържателна".

По време на срещата Стив Уиткоф се обърнал към Путин с думите: „Вие толкова много говорите за това, че президентът Тръмп е хуманист. Самият вие сте хуманист, господине, и ви отдавам заслуженото за това. Оценявам го.“

Imagine the absurdity of this situation amid a full-scale war and the daily killing of civilians:



Witkoff: “You talk so much about President Trump being a humanitarian. You’re a humanitarian yourself, sir, and I give you credit for that. I appreciate it.”



Instead of putting a… pic.twitter.com/UrjjfXu3Ri — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 21 октомври 2026 г.

Путин е предложил съдействие за регулиране за отношенията с Иран и износ на руски торове за американските фермери.

Кремъл е готов да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон в първата половина на ноември, съобщи съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

Кремъл е преценил, че предложенията за прекратяване на войната в Украйна, формулирани от Киев и европейците вчера в Осло и предадени днес на Путин от Стив Уиткоф, "не съдържат нищо съществено".

Ушаков също така съобщи, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон "в началото на ноември".

Той спомена също така и за продължаващата подготовка за предстоящата среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай.

Уиткоф проведе вчера "позитивни", както ги определи държавният секретар на САЩ Марко Рубио, преговори с украинския президент Володимир Зеленски в Осло.

Уиткоф бе посрещнат на летище "Пулково" в Санкт Петербург от съветника в Кремъл по въпросите на международното икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев.

Пътуването на спецпратеника на Тръмп е част от усилията да се сложи край на ожесточената вражда между президента на САЩ и Зеленски по повод войната с Русия.

След разговорите с Уиткоф в Осло Зеленски благодари на Вашингтон за възобновяването на обмена на разузнавателна информация от САЩ относно руските удари.

Позитивният тон последва след дни на напрежение между Киев и Вашингтон, след като Тръмп сключи сделка с Путин за доставки на дизелово гориво и призова за смяната на Зеленски, след като Украйна отказа да спре ударите срещу руски рафинерии.

"Благодарни сме, че разузнаването работи", заяви Зеленски пред репортери в Осло, като определи ранните предупреждения като "много, много важни за нашия народ, за децата, възрастните и цивилните", когато балистични ракети са на път да ударят.

Рубио заяви по време на посещение в Индия, че Уиткоф ще отпътува за Русия след "положителни" разговори със Зеленски.

"Сега, въоръжен с тези идеи, той ще може да отиде в Санкт Петербург и да ги сподели с руската страна – и да видим дали ще успеем да постигнем някакъв напредък", каза Рубио.

В днешната среща на Уиткоф с руския президент Владимир Путин участва, но дистанционно, и другият преговарящ от страна на САЩ – зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

Путин прие специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Константиновския дворец в Санкт Петербург. Това е планирано събитие, което е било съгласувано преди няколко дни, съобщи помощникът на Путин Юрий Ушаков.

Стив Уиткоф се обърна към Путин с думите: „Вие толкова много говорите за това, че президентът Тръмп е хуманист. Самият вие сте хуманист, господине, и ви отдавам заслуженото за това. Оценявам го.“