Доналд Тръмп и Владимир Путин разговаряха 40 минути в китайския град Шънджън, където се провежда годишната среща на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество). На влизане американският президент се ръкува първо с прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков и го похвали, че "върши много добра работа". След това се ръкува приятелски с Путин и каза, че "ние сме приятели. Знаем се от много години. Надявам се, че срещата ни ще е ползотворна. Имаме планирана и втора среща днес".

"Темата за Украйна може да се каже, че е била основна по време на срещата", съобщи специалният съветник на Путин Юрий Ушаков. Преди това Тръмп каза, "САЩ печелят добре от тази война. Не продаваме оръжието с намаление".

След срещата нямаше съвместни изявления.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin: "We've known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start." pic.twitter.com/KGi0CmHxqC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 19 ноември 2026 г.

По-късно днес, 19 ноември, в Шънджън е планирана тристранна среща между Си Дзинпин, Тръмп и Путин. За нея е предвидено да трае един час, съобщи Дмитрий Песков. Той също така заяви, че не е планирана пълноформатна двустранна среща между Путин и Тръмп.

Вчера при пристигането на Путин на срещата на върха на АТИС е прозвучал откъс от балета „Лешникотрошачката“ на Чайковски, а на Тръмп е бил пуснат националният химн на САЩ.

Американскит президент заяви пред Фокс нюз, че Вашингтон не се нуждае от помощта на Китай или Русия, за да сложи край на войната с Иран.

„Нямаме нужда от никаква помощ. Унищожихме военноморските им сили, победихме военновъздушните им сили, унищожихме противовъздушната им отбрана“, заяви Тръмп, преди тристранната си среща с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Той заяви, че САЩ имат „пълен контрол над Ормузкия проток“ и добави, че Китай и Русия са се „държали много добре“ със САЩ и не са „извели кораби в морето“.

По отношение на преговорите с Техеран Тръмп заяви: „Те искат да сключат сделка, но аз искам споразумение, което да бъде трайно. Ще приключа с това – скоро. Искам да кажа, че по един или друг начин ще сложим край.“

Попитан защо е предимство да се срещне едновременно със Си и Путин, Тръмп отговори: „Защото те работят заедно. Имат отношения помежду си“. Той добави, че тези отношения „никога не е трябвало да бъдат допускани“, като заяви, че бившият президент Барак Обама „ги е сближил заради енергетиката“.

„Китай има огромна нужда от енергия, а Русия разполага с енергийни ресурси и изведнъж това се случи. Но мисля, че се справяме много добре. И двамата харесват Тръмп“, добави той.