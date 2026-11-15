Гърция затвори проблемния бежански лагер до границата с България

ЕПА/БГНЕС За неподчинение в началото на месеца гръцките власти осъдиха 26 души на две години затвор поради нападения, бунтове и пожари в лагера.

Гръцките власти затвориха бежанския лагер до Промахон, който неведнъж е ставал причина за напрежение край граничния пункт с България, предава БНР.

Лагерът се използваше за настаняване на нелегално пристигнали в Гърция лица, които нямат право на убежище. Жителите на Серес и района дори благодариха на министерството по миграцията за затварянето на лагера. За закриване му настояваха и полицаите от охраната, които често трябваше да се справят с мигрантските протести и бунтове.

За неподчинение в началото на месеца гръцките власти осъдиха 26 души на две години затвор поради нападения, бунтове и пожари в лагера. По силата на действащия закон мигрантите нямат право да напускат лагера, но те се опитват се да избягат и след това с помощта на трафиканти да преминат в други европейски страни.

Министърът по миграцията Танос Плеврис призна, че лагерът не е построен, за да задържи дълго лица със забрана за убежище. Днес последните мигранти бяха транспортирани в други места за настаняване в градовете Драма и Ксанти, а до няколко дни с три самолета връщат мигрантите в Бангладеш.

Лоши условия и заплахи

Преди два месеца част от близо 400-те мигранти от Египет и Бангладеш, държани в лагера, написаха отворено писмо, че са изтощени, едва успяват да си осигурят храна и са принудени да използват общо четири санитарни възела, припомня АФП. "Мнозина от нас обмислят самоубийство, съкрушени сме – физически, психически и морално... молим ви, спасете ни", пишат те. Мигрантите също така са поискали разрешение за работа, за да могат да издържат семействата си в своите страни.

Съгласно разпоредбите на Европейския пакт за миграцията и убежището, който влезе в сила през юни, лицата, кандидатстващи за статут на бежанец, се задържат, докато случаите им бъдат разгледани. Ако молбата им бъде отхвърлена, те остават в бежански лагери до момента на тяхното експулсиране.