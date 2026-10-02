МВР арестува 22-ма души за канал за мигранти от Иран и Сирия

22-ма души са арестувани в София за организирането на канал за мигранти от Турция към Западна Европа. МВР се похвали със специализирана полицейска операция, при която е разбита организирана престъпна група, в която са участвали и българи, и чужденци, които основно са били сирийци.

Всички са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. Свидетели са разпитани пред съдия. Извършени са и множество процесуално-следствени действия (обиски, претърсвания и изземвания) на шест адреса, използвани от организираната престъпна група. Намерени и иззети са вещи и предмети, имащи отношение към престъпната дейност – мобилни телефони, множество български и чуждестранни СИМ-карти, договори за наем на апартаменти и регистрационни карти на чужденци, съобщава МВР.

В хода на провежданите оперативно-издирвателни са установени четири жилища на територията на столицата. Те били използвани от участниците в групата за настаняване и укриване на нелегални мигранти (с произход основно от (Иран, Сирия, Ирак). Там изчаквали следващия етап от пътуването си в посока Румъния. За целта били укривани в товарни и лекотоварни автомобили с чуждестранна регистрация. Част от установените мигранти са многократно задържани при опити да напуснат територията на страната ни, разказаха на брифинг директорът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов и началникът на отдел „Криминална полиция“ в националната полиция комисар Ангел Папалезов

По думите на Златанов разследващите са установили ясно структурирана престъпна група, която е организирала незаконното преминаване на мигранти както през т.нар. зелена граница, така и през граничните контролно-пропускателни пунктове. За целта са използвани и автомобили със специално изградени тайници.

До момента са документирани 10 отделни случая, по които са образувани досъдебни производства. При тях мигрантите не са успели да преминат незаконно през страната, тъй като са били заловени от властите.

Златанов свърза разследването и със случай от 24 май в Бургас. Тогава шофьор на автомобил не се подчинил на полицейско разпореждане и последвала гонка. Колата паднала от надлез в центъра на града, а вътре били открити трима нелегални мигранти от Мароко.

Водачът успял да избяга и с влак стигнал до Пловдив, но впоследствие бил установен при съвместна работа на полицията в Пловдив и Бургас. „Тогава стигнахме до самия водач. А вчера достигнахме до организаторите на цялата група“, заяви Златанов. Разследването показало, че същата структура стои зад редица подобни случаи.

Първоначално групата организирала преминаването на мигранти през зелената граница, след което те били посрещани на предварително определени места. След засилването на контрола каналджиите променили схемата и започнали да използват специално изградени тайници в различни превозни средства, с които преминавали през граничните пунктове. Този начин бил и значително по-скъп.

По данни на разследващите през канала са били прекарвани хора и от Алжир, Мароко и Тунис. Групата имала ясно разпределени функции. Едни от участниците се занимавали с транспорта, други осигурявали квартири и храна, а трети организирали извеждането на мигрантите от България.

Мигрантите от Азия били насочвани основно към Румъния, докато тези от Северна Африка се опитвали да напуснат страната предимно през границата със Сърбия.

Част от хората вече имали предоставен статут на бежанци, но въпреки това многократно правели опити да бъдат изведени нелегално от България. По думите на Златанов някои от тях са били залавяни по няколко пъти при опити да преминат през Румъния.