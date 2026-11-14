Министър на Орбан крил подкупите в гора

Унгарската Национална служба за възстановяване и защита на активи (NVVH) откри и иззе в Будапеща и в окръзите Пеща, Бекеш и Ноград заровени и укрити пари при разследване на подкуп срещу Миклош Сещак, бивш министър на регионалното развитие в кабинета на Виктор Орбан, съобщиха унгарските власти.

По време на двудневните претърсвания, проведени на 12 и 13 ноември, са намерени 5 071 632 000 форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара. Парите са били заровени в гори, скрити в селскостопански и складови постройки и в жилищен имот, а част от тях са стояли в скъп сейф на скрито място. Общата сума е около 6,5 млрд. форинта, или около 19,5 млн. долара. Финансовият министър Андраш Кармана съобщи, че 12 служители на Държавната хазна са броили парите осем часа с пет броячни машини.

Сещак е министър на националното развитие в третото правителство на Орбан от 2014 до 2018 г. и депутат от КДНП, сателитна партия на "Фидес". Задържан е на 28 септември, а на 30 септември Централният районен съд на Буда разпорежда ареста му. Той е първият унгарски министър, арестуван след края на комунизма през 1990 г. Мярката му е удължена до 30 януари 2027 г. Обвинен е, че е получавал подкупи в схема, свързана с държавната транспортна компания и закупуването на рециклирани автобуси на завишени цени. По данни на 444.hu общата сума на подозираните подкупи е 12,6 млрд. форинта. По-рано при претърсване следователите намират в сграда, свързана със Сещак, два празни сейфа, всеки с тегло 1,66 тона. Те подозират, че в тях са били съхранявани 9 млрд. форинта, които са изнесени преди разпита му. Сещак отрича да е държал такава сума и твърди, че в сейфовете е имало само документи. Той отрича всички обвинения.

Премиерът Петер Мадяр печели убедително изборите през април и слага край на 16-годишното управление на Орбан, като обещава разследване на корупцията и злоупотребите с власт. Освен Сещак под стража са поставени още двама министри от епохата на Орбан и братът на бившия премиер, Арон Орбан. Под арест е и бившият управител на централната банка Дьорд Матолчи.