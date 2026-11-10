Тръмп: Войната в Иран приключи

ЕПА/БГНЕС Доналд Тръмп покани на трибуната до себе си бившия ММА боец и шеф на професионалната верига за смесени бойни изкуства UFC - Дейна Уайт. Уайт отговори на няколко въпроса на журналисти, преди Тръмп да продължи с изявленията си за войната в Иран. Преди няколко дни Уайт получи покана от президента да стане говорител на Белия дом, но засега не е назначен за такъв.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че войната в Иран на практика е приключила във военно отношение, предадоха световните информационни агенции. Така той даде да се разбере, че, поне засега, не възнамерява да възобнови бомбардировките, които опустошиха Ислямската република и предизвикаха сътресения в световната икономика.

Тръмп се появи изненадващо в залата за пресконференции в Белия дом след срещата си с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал-Тани и каза: “Войната с Иран на практика приключи във военно отношение. Ние просто поддържаме статуквото”.

Американският президент допълни, че Иран е “обезглавен”, но посочи, че продължава да търси начин да гарантира трайно решение, което да неутрализира ядрената програма на Ислямската република.

„В този момент предприемането на военни действия не изглежда нещо много необходимо. Но ние сме готови да действаме по всяка причина, която се промени. Мисля, че това ще приключи сравнително скоро“, обяви той.

Президентът каза още, че Катар и Саудитска Арабия са нетърпеливи за постигането на мирно решение на конфликта и заяви, че “е доволен от военноморската блокада на САЩ“ срещу Иран в Ормузкия проток.

Същевременно председателят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че Вашингтон трябва "да спре да произвежда фалшиви новини за въображаеми преговори” и че е “време да отстъпи пред седемте условия, които Иран многократно поставя”.

„Войната срещу Иран вече унищожи правителството на САЩ. Но Вашингтон се мята като отчаян комарджия. Свалете картите си. Спрете да фабрикувате фалшиви новини за въображаеми преговори. Спрете да отричате новия ред в Западна Азия. Време е да приемете седемте условия, които Иран многократно е поставял“, написа той в своя канал в "Телеграм".