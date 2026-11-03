Тръмп спира помощта за Израел от края на годината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за „Фокс енд френдс“ на телевизия „Фокс нюз“, че американската помощ за Израел ще бъде прекратена в края на 2026 г., защото страната вече не се нуждае от нея и може сама да купува оръжия. „Даваме им 4 милиарда, но това приключва в края на годината“, каза той в сутринта на изборния ден за междинните избори в САЩ. По думите му помощта включва „неща и пари“, като той я определи като военна помощ, пари в брой или „бартер“.

Тръмп твърди, че с израелския премиер Бенямин Нетаняху са се споразумели за това „преди месеци“ и че двамата са обсъждали спирането на помощта от години, като идеята идвала от Нетаняху. „Те не се нуждаят от нея. Израел е много процъфтяваща страна“, каза президентът и добави, че САЩ ще помогнат на Израел, ако той има нужда. Според него Израел и европейските страни могат да купуват американско оръжие, защото САЩ „правят най-доброто оръжие в света“. Ройтерс отбелязва, че не е ясно за какво точно финансиране говори президентът, а канцеларията на Нетаняху не е коментирала изявлението.

Израел всъщност получава около 3,8 милиарда долара годишно по меморандум за разбирателство, подписан през 2016 г. по времето на администрацията на Барак Обама. Той обхваща фискалните години от 2019 до 2028, общо 38 милиарда долара за десетилетието, а срокът му изтича през септември 2028 г., само месеци преди края на втория мандат на Тръмп. Преговорите за следващ меморандум вече текат. Общо американските ангажименти към Израел между 1946 и 2025 г. са около 175 милиарда долара в номинална стойност.

Нетаняху отдавна говори за отказ от американска военна помощ. В интервю за Си Би Ес през май той заяви, че се надява Израел да се откаже от нея в рамките на десетилетие, а в писмо до конгресмена Марлин Стъцман от 1 юни написа, че е дошло време Израел да премине „от получател на помощ към партньор“. Стъцман и Аби Хамадех внесоха в Конгреса необвързваща резолюция за нов меморандум, при който Израел купува американско оръжие със свои средства, а посланикът в Израел Майк Хъкаби написа, че новият меморандум „прекратява помощта и ще се основава на търговия“. Според „Джуиш Инсайдър“ обаче през януари Тръмп е бил озадачен от предложението на Нетаняху и не го е подкрепил веднага.