Министерство на финансите на Русия Рекламата за дългосрочни вложения за пенсии не успя да просъществува достатъчно дълго, за да покаже дали е ефективна

Руското министерство на финансите ликвидира съществуващата система за спестявания за пенсии, която въведе преди две години. Парите от частните пенсионни фондове ще бъдат прехвърлени в специален държавен фонд за оперативни нужди. Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 април 2027 г.

Според РБК, който се е запознал със законопроекта, 6,6 трилиона рубли, принадлежащи на 71 милиона души, инвестирани в 24 частни пенсионни фонда, създадени през 2024 г., както и "спящи" в държавната Внешэкономбанк /парите на граждани, които не са избрали пенсионен фонд/, ще бъдат прехвърлени в нова държавна структура без съгласието на титулярите на сметките. В нея ще се влеят още два по-стари частни пенсионни фонда - "Благосостояние" и "ВТБ Пенсионный фонд". Парите ще бъдат оформени като "дългосрочни вложения" и ще бъдат използвани от държавата за оперативни нужди. Със закона на практика влоговете със специална цел - пенсиониране, се преоформят в особен вид влог, от който гражданите нито могат да се откажат, нито могат да изтеглят парите си. Вложителите няма дори да подписват нов договор за парите си.

Програмата за дългосрочни спестявания беше въведена през 2024 г., като вложителите можеха да изтеглят парите си 15 г. след откриването на сметката, при достигане на пенсионна възраст /55 г. за жените и 60 г. за мъжете/, при възникване на особена житейска ситуация, под формата на различни периодични плащания и др.

Нито една частна пенсионна система в Русия обаче не е издържала достатъчно дълго, за да се види ползата, коментира SOTA.

Законопроектът на практика ликвидира напълно системата на частните фондове, създадена през 2002 г., която позволяваше на гражданите да пренасочват там част от социалните си осигуровки (22% от вноската на работодателите). Системата бе замразена след анексирането на Крим през 2014 г., пак защото руската държава се нуждаеше от пари.

