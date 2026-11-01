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ЕК подкрепи Доналд Туск

Днес, 11:25
Полиция охранява Конституционния съд в Полша
ЕПА/БГНЕС
Полиция охранява Конституционния съд в Полша

Европейската комисия застана на страната на полския премиер Доналд Туск, призовавайки полския президент Карол Навроцки да одобри назначаването на съдии за разрешаване на дълбока политическа криза във Варшава.

„От полските власти зависи да гарантират, че Конституционният съд може да функционира в съответствие с полската конституция и при зачитане на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз“, заяви говорител на Европейската комисия.

„Назначаването на осем нови членове на Конституционния съд е от конституционната компетентност“ на Сейма, долната камара на парламента, продължи говорителят, отбелязвайки, че полският президент Карол Навроцки е отказал да го одобри.

Заради напрежението около отстраняването на председателя на съда в нощта срещу събота се стигна до протести и сблъсъци пред Конституционния съд във Варшава.

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