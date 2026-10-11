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Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера

Днес, 12:56
Доналд Туск и Владислав Косиняк-Камиш
Доналд Туск и Владислав Косиняк-Камиш

Полската полиция е получила тази сутрин в 7 часа оперативна информация за възможно подготвяно покушение срещу министър-председателя Доналд Туск и министъра на отбраната и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш.

Новината бе потвърдена от говорителя на полското Министерство на вътрешните работи и администрацията Яцек Добжински.

Във връзка със сигнала е свикана спешна среща на Агенцията за вътрешна сигурност и представители на службите, подчинени на Министерството на вътрешните работи и администрацията - полицията и Службата за държавна охрана.

Към момента властите във Варшава не разкриват допълнителни подробности относно източника на информацията за готвената атака или заподозрените лица. Очаква се след приключване на извънредното заседание полските служби за сигурност да излязат с официално изявление.

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