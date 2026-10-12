Ако Русия нападне, НАТО първо удря Санкт Петербург, Калининград и Беларус

Върховният съюзнически командващ на НАТО Алексъс Гринкевич заяви по време на форум за сигурност във Варшава, че НАТО може да удари първо цели близо до Калининград, Санкт Петербург и Беларус, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Гринкевич каза още, че хибридните атаки на Русия карат европейските граждани да се чувстват нервни, но предупреди, че НАТО винаги е готово да отвърне на всяка заплаха. "Не вярвам, че конфликтът е неизбежен. Това не е вярно. Искам да уверя милиардите граждани на нашия алианс: можем да го направим. Знаем какво трябва да направим, знаем как да го направим. Искам също така тези, които мислят да ни навредят, да знаят, че можем да го направим. И е по-добре за тях да не нападат НАТО, защото знаем точно какво ще направим по отношение на отбраната," обясни той.

На форума Гринкевич е представил план за възпиране на възможна руска атака по Източния фланг.

Планът предвижда инвестиции в "достъпни масови разработки" - сравнително евтини украински дронове. Стратегията е насочена и към блокиране на първоначалната офанзива и предотвратяване на по-нататъшно настъпление.

"Не се стремим да нанесем стратегическо поражение на нашия враг. По-скоро само да спрем всяка атака в зародиш," подчерта той.

Като част от този план, според The Wall Street Journal, трябва да се създаде обширна "автономна зона", така че дронове и наземни роботи да могат да отблъснат руска атака без значителни загуби сред съюзниците. В същото време ракетите с голям обсег трябва да ударят руските командни пунктове и системи за противовъздушна отбрана в Калининград, близо до Санкт Петербург и в Беларус.

Планът цели да спре настъплението още в началния му етап, а при продължаване на агресията да лиши противника от способността да командва войските си и да ги снабдява.

Според плана това трябва да отслаби способността на Русия да контролира въздушното пространство и да позволи на корпус на американската армия и на други сухопътни сили на НАТО да преминат в контранастъпление.

Авиацията на Алианса ще нанася бързи удари по руските подкрепления, докато те се придвижват към бойното поле. Предвидени са и атаки срещу други цели в руския тил.

Координацията на ударите трябва да се осъществява чрез т.нар. „цифров скелет“ на бойните действия. Става дума за система за незабавен обмен на класифицирани данни за цели между съюзническите войски чрез облачна инфраструктура.

По информация на The Wall Street Journal отделни елементи от тази мрежа са били изпитани в Близкия изток по време на американската военна кампания срещу Иран.

Ръководителят на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич отправи категорично предупреждение към всеки, който дръзне да нападне страна от Алианса, предаде часове по-рано "Ройтерс", цитирана от БТА.

NATO's SACEUR General Alexus Grynkewich:



If someone is foolish enough to attack us, we will fight.



We will stop the attack and deny them the ability to achieve their objectives, whatever those may be. pic.twitter.com/wmQyVBZj2L — Clash Report (@clashreport) 12 октомври 2026 г.

Според агенцията, представяйки своята „теория на победата“ на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич заяви, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже „напълно безсмислено“.

Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия.

САЩ поискаха пак техен генерал да е главнокомандващ в НАТО Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще спази традицията американски генерал да бъде главнокомандващ в НАТО, поне засега, предаде "Ройтерс," като се позова на трима американски официални представители, западен служител и източник от НАТО.

Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажни действия, навлизания на дронове във въздушното им пространство и кибератаки срещу тях.

Миналия месец Русия предупреди, че ще използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград.

Според "Ройтерс", в речта си пред Варшавския форум за сигурност Гринкевич не спомена Русия, но посланието му очевидно беше насочено към Москва, отбелязва "Ройтерс". В Стратегическата концепция на НАТО от 2022 г. Русия е определена като най-значимата заплаха за сигурността на алианса.

„Ако някой е достатъчно безразсъден, за да ни нападне, ще отвърнем на удара. Ще спрем нападението и ще лишим противника от възможността да постигне целите си, каквито и да са те“, каза Гринкевич. Той отправи ясно послание към Москва, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в района на нападението.

„Ако противникът реши да продължи атаката или да включи резервите си, ще разгромим бойната система, която използва срещу нас. Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което ги подпомага, осигурява снабдяването им и осъществява командването им", добави той.