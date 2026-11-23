В Полша на 20 ноември са се взривили три руски ракети Х-101, а не две ракети и един реактивен дрон, както бе съобщено по-рано. Това установи Люблинската окръжна прокуратура. Отломки от ракетите са били открити на трите места - Нови Липовец, Рудник и Молодич.

Предварителните данни показват също, че всички ракети са били произведени през четвъртото четиримесечие на 2026 г. в завода в Дубна, Московска област.

🚨 🇵🇱 All three objects that fell in Poland on 20 November turned out to be Russian Kh-101 missiles



It was previously believed that two missiles and one UAV had fallen on the country’s territory.



Debris found in Nowy Lipowiec, Rudnik and Mołodycz will be sent for additional… pic.twitter.com/f1SHP00GRT — NEXTA (@nexta_tv) 23 ноември 2026 г.

В Рудник и Нови Липовец са приключили огледите на местата на взривяването на ракетите и всички отломки са събрани. В Молодич огледът ще продължи и днес.

"Цяла нощ мястото на произшествието остана строго изолирано и охранявано. Всички фрагменти от ракетите от събраните до този момент съдебно-криминални доказателства ще бъда подложени на по-нататъшна специализирана експертиза", съобщи Марчин Козак, пресаташе на окръжната прокуратура в Люблин.

На 20 ноември, по време на масирана атака срещу Украйна, три руски летящи обекта нарушиха въздушното пространство на Полша. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че шведските изтребители Gripen са се опитали да прихванат един от обектите, но заради сложните метеорологични условия пилотите не могли визуално да идентифицират целта и не са го свалили, вътреки че са имали разрешение за това.

Полша е поискала спешни консултации на НАТО, които трябва да се проведат днес. Варшава иска укрепване на въздушната отбрана по източния фланг на алианса, най- вече чрез дислоциране на самолети AWACS. Засега обаче тя не планира да задейства чл. 4 от Устава на НАТО, който дава право на всяка страна членка на НАТО да поиска съвместни консултации с останалите съюзници, когато прецени, че са застрашени нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност.

Руският президент Владимир Путин е пратил дронове и няколко малки ракети в Полша без да иска. Това обясни американският президент Доналд Тръмп по Fox News.

Полският премиер Доналд Туск обаче не се съгласи с омаловажаването на случилото се: "Нека не се заблуждаваме. Има инцидент, който изисква реакция, но нашите съюзници, например Съединените щати, не искат да реагират прекалено бурно. Те не искат този отговор да предизвика нова спирала на ескалация и аз разбирам това. Но не винаги, меко казано, съм съгласен с оценката и интерпретацията на тези инциденти от американската страна".