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Турска престъпна групировка е подпалила антените Starlink

Der Spiegel твърди, че "Далтоните" са действали по заповед на Русия

Днес, 08:56
Горящите антени Starlink края село Плана.
Горящите антени Starlink края село Плана.

Турската престъпна групировка „Далтоните“ може да е замесена в палежа на наземна станция за сателитна комуникация на Starlink в Полша. Предполага се, че групировката е действала по поръчка на руските специални служби. Това съобщава германското издание Der Spiegel, позовавайки се на няколко независими източника от различни държави.

Станцията на Starlink в село Воля-Кробовска, Мазовецко войводство, се запали на 23 септември. Полските власти определиха инцидента като умишлен саботаж и обвиниха Русия за него. Системата за сателитна комуникация Starlink се използва от украинската армия за координиране на бойните действия.

На 12 октомври в германския град Нюртинген, провинция Баден-Вюртемберг, бяха задържани двама турски граждани въз основа на европейски заповеди за арест. Полските власти ги подозират в съпричастност към палежа.

Източници на изданието от правоохранителните органи предполагат, че задържаните са свързани с групировката „Далтоните“ или са действали по нареждане на нейни членове. Според същите източници самата групировка може да е получила задачата от руските специални служби. Засега обаче не са представени публични доказателства за подобна връзка.

Висшият областен съд в Щутгарт трябва да разгледа въпроса за екстрадирането на задържаните в Полша.

Престъпната групировка „Далтоните“ действа в Турция, Германия и други европейски държави. Нейни членове са свързвани с изнудване, търговия с оръжие и поръчкови убийства.

Предполагаемият лидер на групировката Бератджан Гьокдемир беше задържан в Русия през 2024 г. Турция поиска екстрадицията му, но руските власти отказаха да го предадат на Анкара.

Според информация на Der Spiegel германските специални служби смятат, че Русия може да е предоставила закрила на Гьокдемир с очакването той да ѝ окаже насрещни услуги. Настоящото му местонахождение е неизвестно.

Досега при организирането на саботажни операции в европейски държави руските специални служби са използвали предимно т.нар. агенти от ниско ниво — хора, които изпълняват отделни задачи срещу сравнително малко възнаграждение и често дори не знаят кой е истинският им поръчител.

Ако участието на „Далтоните“ в палежа на станцията на Starlink бъде потвърдено, това може да е признак за промяна в подхода на руските специални служби и преминаване към сътрудничество с големи организирани престъпни групировки, отбелязва Der Spiegel.

През май германското Министерство на вътрешните работи предупреди, че сътрудничеството между руските държавни структури и организираната престъпност може да бъде използвано за извършване на саботажи и поръчкови убийства.

В края на миналата седмица в село Плана края София двама маскирани са подпалили антени за връзка със сателитите на Starlink в комуникационен обект. Повредени са 11 от общо 17 антени. Не е известно дали те са били използвани за комуникация от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи в началото на тази седмица депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Едва по-късно официалните власти бяха принудени да потвърдят информацията, но и Румен Радев, и вътрешният министър Демерджиев, както и шефът на ДАНС Пламен Тончев отказаха да съобщят подробности. Появи се информация, че има двама задържани младежи на 20 и на 21 години с германски паспорти, но не етнически немци, която не бе официално потвърдена. 

Ивайло Мирчев сравни инцидента с палежа, извършен в станция на Starlink в Полша през септември. Той подчерта, че полските власти не се съмняват в съпричастността на Русия към случилото се. „Очевидно е, че тези антени не са били избрани за мишена случайно“, подчерта депутатът.

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