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Турция арестува 85 души за саботажа на Starlink в Полша

Престъпната група, чийто главатар се укрива в Русия, може да е свързана и с други палежи в Европа

Днес, 16:31
85 души бяха арестувани за саботажа на Starlink в Полша
85 души бяха арестувани за саботажа на Starlink в Полша

Турция задържа 85 души, членове на престъпна група, свързана със саботаж срещу обект на Starlink в Полша. Лидерът на групата в момента се укрива в Русия. Всички са членове на престъпната организация, известна като „Далтонлар“ (Daltonlar).

Операцията е проведена на 27 октомври на територията на 30 провинции. Предполагаемият лидер на групата Бератджан Гьокдемир, известен като „Джан Далтон“, се намира в Русия. Той е бил задържан в Москва през 2024 г., но не е предаден на Турция, независимо от исканията на Анкара. През юни 2026 г., по време на разговори с руския главен прокурор Александър Гуцан в Санкт Петербург, турският министър на правосъдието Акън Гюрлек отново настоя за екстрадирането на Гьокдемир. В момента Гьокдемир се издирва от Интерпол по искане на Турция за убийства, въоръжени нападения, изнудване и трафик на наркотици.

Операцията е координирана от главната прокуратура в Истанбул. Според държавната агенция „Анадолу“ 35 от задържаните са непълнолетни. Разследващите смятат, че групата е вербувала хора чрез социалните мрежи, след което ги е включвала в групи в WhatsApp, където са им били възлагани задачи за извършване на престъпления.

За първи път информация, свързваща членове на бандата с палежа, се появи в средата на октомври. По това време в германския град Нюртинген бяха арестувани двама турски граждани – 38-годишният Юмит Е. и 34-годишният Мюслюм Т., за които се твърди, че са свързани с групата „Далтонлар“. Те са били издирвани въз основа на заповеди, издадени по искане на Полша. На следващия ден германски съд постанови те да останат в ареста до предаването им на полските власти. Полските официални лица подозират мъжете в саботаж и сътрудничество с чуждестранно разузнаване.

Според журналисти от германската медия ARD, руските разузнавателни служби може да са използвали престъпната група „Далтонлар“ за организиране на саботажи в цяла Европа. Авторите на разследването показват публикации в социалните мрежи от членове на групата, съдържащи руски знамена и мнения в подкрепа за Владимир Путин. Журналистите са открили и видеозаписи, в които лица във военни униформи отправят пожелания за рождения ден на предполагаемия лидер на „Далтонлар“ – Бератджан Гьокдемир.

Турските разследващи органи смятат, че Гьокдемир е настоящият лидер на „Далтонлар“ (Daltonlar) и подозират, че той може да ръководи операциите на групата от територията на Русия. Лице, представящо се за член на „Далтонлар“, заяви в предаването *Kontraste* по телевизионния канал ARD, че руските власти са осигурили на Гьокдемир безопасно убежище. 

През декември 2025 г. съд в Истанбул постанови присъди по дело, засягащо дейността на „Далтонлар“, в което фигурират 362-ма подсъдими. Бахадър Акдаг и Зафер Боюн – посочени от съда като лидери на групата – бяха осъдени съответно на 12 последователни доживотни присъди. Акдаг получи и наказание от 701 години и 9 месеца затвор, докато Боюн бе осъден на 681 години и 4 месеца лишаване от свобода по други обвинения. Делото срещу Гьокдемир и още 33-ма подсъдими е отделено в самостоятелно съдебно производство, тъй като те все още не са задържани. През август турските власти наложиха запор върху активи, принадлежащи на 399 заподозрени, свързани с делото „Далтонлар“.

На 23 септември в Полша пожар повреди системата за електрозахранване и генератор в наземна станция на „Старлинк“ (Starlink) в село Вола Кробовска, южно от Варшава. Това беше първата от три атаки срещу инфраструктура за сателитни комуникации в Европа в рамките на четири седмици: на 9 октомври извършители подпалиха антени на Starlink в България, а на 18 октомври в Литва беше извършен опит за саботаж от подобен характер. Литовските власти свързват тези инциденти с Русия. България чака екстрадицията от Германия на 19-годишни младежи от турски произход с германско гражданство. Все още не е ясно дали те са членове на същата престъпна групировка.

Системата Starlink на Илон Мъск се използва, наред с другото, от Въоръжените сили на Украйна за комуникация и координация на операциите във войната срещу Русия. Полските власти разглеждат инцидента като акт на саботаж.

 

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