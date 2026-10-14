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САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна

Това сериозно затруднява операциите на ВСУ, както и прихващането на реактивни руски дронове

Днес, 12:15
Ограниченията на Starlink се отразяват на фронта
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Ограниченията на Starlink се отразяват на фронта

Тази нощ SpaceX е въвела ограничения на скоростта при работата на Starlink над Украйна. "Към настоящия момент ограничението се разпростира върху "военния пакет" услуги StarShield и е за скорост 100 мили в час (около 160 км/час). Нашите въоръжени сили не са получавали предварително уведомление за това, което доведе до срив на редица операции. Очевидно е, че тази крачка не е случайна и е свързана със сегашната политическа ситуация", написа съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Серхий Бескрестнов /"Флеш/.

Първи новината съобщи Серхий Стерненко, който наблюдава сектора и бе съветник на бившия военен министър Михайло Федоров. При надвишаването на ограничението в скоростта терминалите губят връзка. Стерненко допуска, че ограниченията биха могли да бъдат въведени от SpaceX по искане на администрацията на Доналд Тръмп.

Ограниченията са затруднили използването на дронове на средно разстояние и укаринската логистика, съобщава пред РБК-Украина източник от Министерството на отбраната. 

Ограниченията на Starlink могат да оставят Украйна без един от най-ефективните начини за борба с реактивните дронове, с които Русия всяка нощ атакува, каза Сергей Бескрестнов. Спътниковата връзка се използва в системите на дроновете-прехващачи.

Засега няма официално обяснение от Starlink.

На новите ограничения обаче веднага реагира външният министър на Полша Радослав Сикорски, който саркастично попита собственика на SpaceX Елон Мъск дали отново си играе на политика. Полша плаща по 50 млн. долара годишно, за да може Украйна да използва Starlink. При предишното ограничаване на услугата тя заплаши да прекрати договора.

Проблемите на Украйна със Starlink доведоха до екстаз Z-блогърите, които насърчават руското министерство на отбраната максимално да се възползва при ударите по критичната инфраструктура. 

"Докато Starlink влачи, а ПВО вече трето денонощие "пропуска" ударите, руските войски се възползват от момента. През нощта бяха нанесени редица удари по подстанции, генериращи мощности и жп обекти на противника", пише "Рибар".

"Може да се предположи, че върви последователно, но доста бързо принуждаване на Зеленски да приеме условията на САЩ. По-нататък можем да очакваме намаляване на скоростта до 0, а и изобщо изключване на терминалите. Директно казано, сега Тръмп започна да затяга гайките, както се очакваше от него, макар и много по-рано," още по-откровен е Fighterbomber.

Въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие, Русия не спира да бомбардира енергийната и друга критична инфраструктура на Украйна. Тя се възползва максимално и от липсата на разузнавателна информация, която САЩ предоставят на Киев. Снощи например тя е използвала рекордно количество хиперзвукови ракети "Циркон" за удари по Киев и областта - около 25. По цяла Украйна са изстреляни 39 балистични ракети и над 120 дрона по енергийна и критична инфраструктура, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Предполага се, че Русия е прехвърлила допълнителни пускови установки в Курска и Брянска области.

Интересно "съвпадение" е, че терминалите на Starlink започват да имат проблеми винаги, когато ВСУ мине в настъпление на бойното поле. Предишният път това се случи при настъплението на ВСУ в Курск, сега - при контранастъплението в Донбас. Ограничението не може да повлияе на ударите на ВСУ по обекти на руска територия, защото там Starlink по принцип е ограничен. То може да попречи само на операции на украинска територия.

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