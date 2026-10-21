Мъск е наредил забавянето на Starlink за украинските военни

Мъск може да оказва значително влияние върху хода на войната

Въпреки твърдението на Илон Мъск, че Starshield - военната версия на комуникационната система Starlink - е собственост на правителството на САЩ и се контролира от него, а решенията за функционирането ѝ и ограниченията на скоростта в крайна сметка се вземат от президента, именно Мъск е разпоредил забавянето ѝ.

Това решение е предизвикало паника в Киев и объркване в администрацията на Доналд Тръмп, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на американски служители и източници, запознати със ситуацията.

Този случай подчертава изключителното влияние, което Мъск може да оказва върху хода на войната, отбелязва WSJ: „Само с едно натискане на бутон той е способен да промени хода на смъртоносния конфликт.“

Заради забавянето на Starlink украинските въоръжени сили са загубили възможността да използват дронове за удари на средни разстояния, както и дронове прехващачи за противодействие на руските ракети.

На тези безпилотни апарати украинската армия монтира терминали Starshield, които са по-добре защитени и осигуряват по-висока скорост на връзката.