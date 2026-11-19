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Илон Мъск заяви, че се чувства „глупаво“, задето е похарчил „толкова много пари“ за изборите, и добави, че не се смята за част от MAGA.

На форум, организиран от The New York Times, американският милиардер и основател на SpaceX призна, че мащабната му подкрепа за Републиканската партия не е довела до осезаеми резултати.

По-рано беше съобщено, че той е дарил 474 милиона долара.

Мъск заяви, че се чувства глупаво, задето е похарчил „толкова много пари, без да види особен резултат от това“, като добави: „Това определено показва, че американските избори не се решават само с пари.“

„Ако можех да върна времето назад, щях да похарча по-малко пари“, добави главният изпълнителен директор на SpaceX.

Той също така заяви, че не принадлежи към движението MAGA (Make America Great Again – „Да направим Америка отново велика“).

„Не съм сигурен какво точно означава MAGA, но ако това предполага някаква сляпа привързаност към определен набор от политически позиции на Републиканската партия, то аз определено не споделям подобна привързаност“, подчерта Мъск.