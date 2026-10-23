Украйна не усеща Мъск да е възстановил Starlink за армията ѝ

Илон Мъск е възстановил пълния достъп на Украйна до глобалната сателитна система за високоскоростен интернет Starlink, заяви Доналд Тръмп. От Киев обаче отричат това да е факт, като твърдят, че ограниченията все още са в сила.

Американският президент заяви за възстановения пълен дъстоп, след като Володимир Зеленски заяви, че свързаността към мрежата от военен клас Starshield, която се осигурява от сателитната система, все още не е изцяло работеща.

Преди това Мъск, чиято компания SpaceX управлява Starlink, отрече да стои зад забавянето, което засяга способността на Украйна да използва дронове за атаки срещу Русия и за защита от нападения. Администрацията на Тръмп на свой ред отрече да е давала инструкции на Starlink да ограничава достъпа. Ограниченията на свързаността с високоскоростния интернет дойдоха в момент, когато американският президент упражни натиск върху Зеленски да спре да атакува руски петролни рафинерии, защото това предизвиквало покачване на цените.

Украйна използва както гражданската услуга Starlink, така и по-сигурната Starshield, в зависимост от това какви комуникации са необходими. Мрежите използват 10 000 сателита в ниска околоземна орбита, за да осигурят свързаност, особено в отдалечени райони и на бойното поле, където е необходимо ефективно управление на дронове.

На пресконференция вчера Зеленски каза, че скоростта на системата „все още не е възстановена до 400 [км/ч]“, добавяйки: „Работим по въпроса. Очаквам да се чуя с държавния секретар на САЩ [Марко] Рубио. Той обеща да се свърже с мен с информация в рамките на около 48 часа.“

Днес от кабинета на украинския президент заявяват, че ограниченията върху Starlink в Украйна продължават да действат.

„Виждаме същите ограничения. Затова към момента нищо не се е променило“, написа през нощта съветникът на украинския президент Дмитро Литвин.

Източници на Associated Press, запознати със ситуацията на място, също твърдят, че ограниченията върху работата на сателитната комуникационна система в Украйна все още са в сила.