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Литва установи връзка между палежите на Starlink във Вилнюс, София и Полша

Властите проучват възможна връзка с Русия

30 Окт. 2026
България вече поиска от Германия екстрадирането на лицата, заподозрени за палежа на Starlink у нас
Скрийншот видео Туитър
България вече поиска от Германия екстрадирането на лицата, заподозрени за палежа на Starlink у нас

Литовските разследващи органи са установили връзка между палежи на оборудване от сателитната мрежа Starlink в Литва, България и Полша. Според разследващите, едни и същи двама мъже са извършили нападенията в Литва и България, а лицата, отговорни за палежа в Полша, са свързани с тях. Това съобщи литовската криминална полиция, цитирана от The Insider. Властите подозират задържаните в участие в организирана терористична група и проучват възможни връзки с Русия.

Заподозрените са двама мъже на възраст около двадесет години, които живеят в Германия. Единият притежава двойно гражданство – германско и турско, а другият – германско и сръбско. Те са пристигнали в Литва малко преди палежа, извършен през нощта на 18 октомври, и са напуснали страната веднага след това. Заподозрените не са имали предишна връзка с Литва и са пътували дотам специално, за да извършат престъплението, казва Саулюс Бригинас, заместник-началник на литовската криминална полиция, цитиран от  LRT. 

Двамата мъже са арестувани на 23 октомври в Дуисбург, Германия, въз основа на европейски заповеди за арест, издадени от България във връзка с палежа на оборудване на Starlink край София. Заподозрените са Зека Ислям и Тирпан Бейтула, и двамата на 19 години. 

Според Бригинас, разследването е разкрило преки връзки между трите нападения срещу инфраструктурата на Starlink. Въпреки че палежът в Полша – извършен на 23 септември – е дело на други лица, литовската полиция твърди, че тези извършители са свързани със заподозрените, участвали в атаките в Литва и България. В Полша са задържани най-малко четирима души във връзка със случай на палеж.

На 27 октомври литовската прокуратура посочи Ислям и Бейтула като заподозрени за създаване и участие в организирана терористична група, влизане в страната с терористични намерения и извършване на терористичен акт, който е могъл да доведе до тежки последици. Според прокурора Нериюс Пушкориус, обвиненията, свързани единствено със създаването на терористична група и участието в нея, предвиждат наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. Въпросът дали задържаните ще бъдат екстрадирани в Литва ще бъде решен на по-късен етап.

По време на нападението във Вилнюс в центъра за данни Delska избухна пожар, но охранител успя бързо да го изгаси. Оборудването на Starlink остана невредимо, а работата му не беше прекъсната. The Insider по-рано съобщи, че американската компания SpaceX наема площ от литовската фирма, а разположената там инфраструктура обслужва девет сателитни антени, осигуряващи връзка, която се използва и от Украйна.

Литовският министър-председател Миндаугас Синкевичус по-рано свърза нападението с хибридната война, водена от Русия. Литовските разследващи органи заявиха, че проверяват и възможни връзки между заподозрените и Русия. Според Бригинас, поредицата от атаки може да е имала за цел да наруши работата на европейската инфраструктура на Starlink, което от своя страна би могло да засегне комуникациите в Украйна. Разследването продължава, а окончателните мотиви за нападенията все още не са установени.

Der Spiegel съобщи по-рано, че лицата, задържани в Полша във връзка с палежа, насочен срещу Starlink, са свързани с турска престъпна организация, известна като „Далтън“ (The Daltons). Според германското издание, предполагаемият лидер на групата, Бератджан Гьокдемир, е бил задържан в Русия през 2024 г., но впоследствие е освободен от руските власти и поставен под тяхна закрила. На 28 октомври беше съобщено, че 85 предполагаеми членове на „Далтън“ са били задържани в Турция.

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