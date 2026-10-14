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Двама души са арестувани за палежа на 11 антени на Starlink край София

Става дума за младежи на 20 и 21 г., които били с германски паспорти, но не били етнически немци

Днес, 17:40
Кадър от пожара край София
Скрийншот видео Туитър
Кадър от пожара край София

Двама души са задържани от органите на реда за терористичната атака срещу антени, обслужващи  Starlink на Илон Мъск, разположени в секретен обект, близо до София, съобщава Faktor.bg, като се позовава на източници в държавното обвинение. Младежите на 21 и на 20 години са арестувани в понеделник, 12 октомври за умишлено подпалените антени. Те са с германски паспорти, но не са етнически немци. Влезли са в България легално граничен пункт Кулата.

Атентатът беше извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. 11 от антените са били умишлено подпалени и са изгорели напълно. На охранителните камери са установени две лица с маски. Секретният обект, обслужващ комуникационната система на SpaceX, се намира в района на село Плана, до София. От 18 високочестотни антени са оцелели само 7.

Три дни от МВР и службите за сигурност криха за инцидента, а информацията бе първо оповестена от лидера на „Да, България“ Ивайло Мирчев в края на работния ден в понеделник, 12 октомври.

Днес Мирчев обяви в парламента, че двама маскирани, граждани на балканска държава, са подпалили антени на "Старлинк" в близост до София.

Изгорелите антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна, обслужвайки комуникационни стратегии. Най-вероятно става дума за умишлен и организиран терористичен акт, целящ да саботира дейността на програмата на Мъск.

Вчера стана ясно, че двама турски граждани, заподозрени в палеж на наземна сателитна станция на „Старлинк“ в Полша, бяха задържани на територията на Германия. Това съобщи полският премиер Доналд Туск, добавяйки, че те ще бъдат изправени пред полското правосъдие, предаде ДПА.

„По искане на полските разузнавателни служби германската полиция задържа двама турски граждани, по подозрение, че са подпалили наземна станция на „Старлинк“ в Мазовецкото воеводство“, написа Туск в социалната мрежа Х.

Пожарът в Централна Полша е унищожил електрическата система и резервния генератор на станцията Starlink в село Вола Кробовска . Целта е била прекъсване на интернет услугите, включително тези, използвани от украинската армия.

Варшава посочва, че зад атаката стоят руски разузнавателни служби.

Не е изключено двамата от задържаните в България за палежа на антени край Плана да са свързани с арестуваните в Германия и дори да са били част от по-голяма терористична група, организирана за подривни дейности на територията на ЕС, посочва още Faktor.bg.

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