Естония затваря границата си с Русия, считано от 1 декември.

Това обяви естонският външен министър Маргус Цахкна. Ходът е ответна мярка след действия на ГРУ (руското военно разузнаване), организирало палеж в оръжейната компания Threod Systems.

„Затварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове ще ограничи възможността на Русия да извършва враждебни действия на територията на Естония и ще подсили усилията ни за предотвратяване на заобикалянето на санкциите“, написа Цахкна.

Той също така заяви, че е информирал колегите си от Финландия, Латвия и Литва за това решение.

Между Естония и Русия има три гранични контролно-пропускателни пункта: Нарва – Ивангород, Койдула – Куничина гора и Лухамаа – Шумилкино. Според Асоциацията на туроператорите на Русия, през 2024 г. руснаците са осъществили 821 000 пътувания до Европа през сухопътни граници, като 510 000 от тях или 62% са преминали през естонската граница.



Осем латвийски граждани бяха задържани в Естония по подозрение в опит за подпалване на Threod Systems -компания, която произвежда дронове, съобщава ERR.

Според главния прокурор на Естония Астрид Аси, лицата са се опитали да проникнат в обекта на компанията във Виймси, северно от Талин, през нощта срещу 14 ноември. Опитът за палеж е бил предотвратен от екипа по сигурността на Threod Systems. При инцидента няма пострадали.

Марго Палосон, генерален директор на Естонската служба за вътрешна сигурност, заяви, че контраразузнаването е потвърдило участието на Русия в опита за палеж, като отбеляза, че операцията е била координирана от ГРУ.

„Това е част от по-мащабна хибридна война, водена от Русия срещу Европа, целяща да отслаби подкрепата за Украйна и да намали натиска върху Русия. Няма да се поддадем на сплашване. Естония се подготвя за евентуално затваряне на границата си с Русия, за да ограничи рисковете за своите граждани и националната сигурност“, написа естонският министър-председател Кристен Михал в Twitter.

Това е вторият известен случай на опит за палеж на естонска отбранителна компания през тази година. През нощта срещу събота, 15 август, избухна пожар в завода на Milrem Robotics в Талин. Компанията произвежда безпилотни наземни бойни машини и работи в тясно сътрудничество с Украйна. Две лица бяха задържани по подозрение, че са извършили палежа; Естония обвини Русия, че е организирала и това нападение.