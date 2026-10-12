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Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София

В Полша преди седмици бе опожарена важна станция на Starlink

Днес, 21:10
Starlink играе важна комуникационна роля за украинската армия
Туитър
Starlink играе важна комуникационна роля за украинската армия

В секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink - комуникационната система на SpaceX. Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна.

Това съобщи депутатът от ДБ Ивайло Мирчев в профила си във Фейсбук.  По негова информация извършителите са двама маскирани мъже. Те са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX. "За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно не се е случило",  подчертава Мирчев. Той не посочва кога точно е станал палежът.

Според него инцидентът повдига въпроси: Имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?

"Само преди дни на КСНС шефът на ДАНС ме увери, че контраразузнаването работи много активно по противодействие на саботажи по руска линия. Очевидно не се справя добре", пише Мирчев и съобщава, че двамата със съпартиеца му Божидар Божанов вече са отправили парламентарни питания до ДАНС и МВР и че утре в Народното събрание ще предостави допълнителна информация.

Това е пореден инцидент с важно комуникационно оборудване. В нощта на 23 срещу 24 септември в Полша избухна пожар в наземна сателитна станция на Starlink в село Вола Кробовска (Мазовско войводство). За разлика от българския кабинет обаче полските власти не укриха инцидента и го определиха като отчаян акт на саботаж. Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски заяви, че пожарът е бил "планиран с цел извеждане на станцията от строя, прекъсвайки достъпа до интернет за различни институции, включително украинската армия“. Според него "много признаци сочат, че атаката се вписва в „новата руска доктрина за нападение“. 

Днес двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с палежа в Полша. Варшава официално заяви, че зад атаката стои Русия. Полският министър на специалните служби Томаш Шемоняк поясни, че руското разузнаване все по-често прибягва до наемането на лица, свързани с криминалния контингент, за извършване на саботажи.


Пожарът в Централна Полша е унищожил електрическата система и резервния генератор на станцията Starlink в село Вола Кробовска . Целта е била прекъсване на интернет услугите, включително тези, използвани от украинската армия.
 

Полша припомня, че плаща абонамент за ползване на мрежата Starlink, която Илон Мъск активира в помощ на Киев веднага след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Междувременно разузнавателната служба на Дания посочва, че очаква Русия да ескалира хибридната война през следващите месеци.

 

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