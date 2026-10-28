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Радев изкара провала с подпалвачите
на Starlink умна тактика

Разказват ни с танцувална стъпка как всичко е наред, контрира Ивайло Мирчев

28 Окт. 2026Обновена
Румен Радев и Иван Демерджиев разказаха своята версия за пожара на антените в Народното събрание
EPA/BGNES
Румен Радев и Иван Демерджиев разказаха своята версия за пожара на антените в Народното събрание

Румен Радев и Иван Демерджиев обясниха случая с изпуснатите подпалвачи на антените на Starlink в село Плана на 8 октомври като умна тактика на МВР. Новината първи разпространи на 11 октомври Ивайло Мирчев, МВР мълча няколко дни. На 14 октомври в Народното събрание и премиерът, и вътрешният министър, и шефът на ДАНС отказаха да дадат подробности за разследването, "за да не провали".

Днес Радев и Демерджиев разказаха, че МВР бързо установило кои са подпалвачите - 19-годишни младежи от турски произход с германско гражданство. След пожара двамата напускат България по думите на премиера напълно легално. МВР запазило информацията, за да не се укрият извършителите. Нещата се забавили покрай тромавата процедура за издаване на европейска заповед за задържане, но според Радев България успяла да я ускори и да подаде данните на Германия за 19-годишните Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Те бяха задържани в Дуисбург на 23 октомври. Демерджиев съобщи, че двамата са извършили престъпление и на 18 октомври на територията на друга европейска държава. Имали криминални досиета. 

"България чака от Германия да ни предаде двамата арестувани подпалвачи на антените на Starlink край село Плана на 8 октомври", съобщи Демерджиев. 

Днес Ивайло Мирчев каза в НС, че не e известно дали антените са били използвани за комуникация от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Мирчев сравни инцидента с палежа, извършен в станция на Starlink в Полша през септември. Той подчерта, че полските власти не се съмняват в съпричастността на Русия към случилото се. „Очевидно е, че тези антени не са били избрани за мишена случайно“, подчерта депутатът. И допълни, че Радев и Демерджиев "с танцувална стъпка  обясняват, че всичко е наред и работата е свършена". Мирчев допълни, че Радев е похвалил службите за бързото залавяне на виновните, но според него фактът, че подпалвачите са влезли и излезли от страната незабелязано, не е повод за хвалба. Той отново попита: Бяхте ли предупредени от приятелски служби седмица по-рано, че се готви подобен палеж?.

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