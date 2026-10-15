Ограниченията на Starlink за Украйна паднаха

Ограниченията в работата на Starshield - военния вариант на Starlink са отпаднали, съобщи източник от украинското министерство на отбраната пред украински медии. Военните на фронта също са потвърдили, че скоростта на връзката се е възстановила и терминалите отново работят нормално. Ведомството продължава да изяснява причината за вчерашните ограничения, които сериозно затрудниха унищожаването на руските реактивни дронове и ракети при поредната атака срещу украински градове. Бяха осуетени и редица операции на фронта.

По-рано милиардерът Илон Мъск потвърди, че има ограничения за Starlink комуникацията, но те не са наложени от него, а от правителството на САЩ. В същото време „Вашингтон пост“ съобщи, че споделянето на разузнавателни данни от САЩ към Украйна ще бъде напълно, а не частично прекратено, но решение за това още не е взето.

Илон Мъск отрече сам да ограничава работата на Starlink. В публикация в X той заяви, че системите Starshield са собственост на правителството на САЩ и контролирани от него, а всички ограничения върху скоростта или използването им се определят от американските военни и в крайна сметка от президента. Мъск уточни, че Starlink е комерсиална услуга на SpaceX, предназначена за гражданска и отбранителна употреба.



Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS.



Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities… — Elon Musk (@elonmusk) 14 октомври 2026 г.

Коментарът дойде, след като украински представители съобщиха за внезапни ограничения, които са нарушили военни операции. Вече бе потвърдено, че връзката е преставала да действа за обекти, движещи се с над около 160 километра в час, което засяга дронове, самолети и хеликоптери. Бившият украинският министър на отбраната Михайло Федоров нарече високата скорост на Starshield критично важна за отбраната и заяви, че тя се възстановява. Съветникът на Зеленски по отбранителните технологии Серхий Бескрестнов потвърди, че лимитът е довел до срив на няколко мисии. Зеленски определи случилото се като „голяма грешка“, а в четвъртък каза, че се чувства лично предаден от Тръмп. Ограниченията съвпаднаха с руски балистичен удар по енергийната инфраструктура в Киевска и Харковска област.

Американските разузнавателни служби са предупредили посолството на Украйна във Вашингтон, че незабавно ще прекратят споделянето на разузнавателни данни, ако Киев нанесе нови удари по руски енергийни обекти, съобщи изданието, като добави, че Вашингтон е отправял предупреждението многократно, а обажданията били толкова масови, че са достигнали „всеки, чието фамилно име звучи по украински“.

По данни на CNN администрацията е заплашила не само със спиране на разузнаването, но и с блокиране на европейски покупки на американско оръжие за Украйна.

Президентът Володимир Зеленски вече потвърди, че Белият дом е предупредил Киев за възможно спиране на разузнавателната помощ, ако украинските сили не прекратят ударите. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие още на 11 октомври, но Русия продължава да удря украинската енергийна инфраструктура. На 14 октомври Москва пък обвини Киев в нови удари по две рафинерии, което съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин отрече.

Темата за зависимостта на Киев от американските технологии и данни не е нова. През март 2025 г. САЩ вече временно спряха военната помощ и споделянето на разузнавателна информация, което тогава беше описано като „селективно“ и засягащо основно удари дълбоко в Русия.