След като Кримският мост излезе от строя португалският му съперник стана най-дълъг в Европа

„Въоръжените сили на Украйна поздравяват моста „Вашку да Гама“ (Лисабон) с получаването на титлата за най-дълъг мост в Европа!“, - се казва в съобщение на украинското военно командване.

Дължината на моста „Вашку да Гама“ в португалската столица Лисабон е около 17,2 км, докато дължината на Кримския мост през Керченския проток е 19 км.

Тази нощ ВСУ атакуваха за трети път Кримския мост в рамките на 4 дни.

Multiple Ukrainian 🇺🇦 strikes on the Kerch bridge linking Crimea to Russia 🇷🇺 tonight



Ukraine is targeting the rail bridge which was not destroyed, multiple impacts reported.



Source : https://t.co/QgfpojA91m pic.twitter.com/iJ9vQSdkC5 — Clément Molin (@clement_molin) 19 ноември 2026 г.

Руското Министерство на транспорта съобщи, че движението на влаковете по Кримския мост е временно преустановено в резултат на нощна атака с безпилотни летателни апарати (дронове). Преди два дни бе спряно и автомобилното движение.

На 18 ноември от ведомството твърдяха, че осигуряват „непрекъсната логистика“ в кримското направление въпреки прекъсването на автомобилното движение вследствие на предишна атака, при която една от двете носещи арки на шосейната част на съоръжението са се срутили във водата.