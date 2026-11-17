Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха за втора поредна нощ Кримския мост. Местни Телеграм канали твърдят, че този път са използвани не само дронове, но и ракети “Фламинго”, като има поне 15 попадения. Има видеа, на които се виждат взривове и пожари.

The moment of impact on the Crimean Bridge. Directly into the arch. https://t.co/Oe2KsX31Ak pic.twitter.com/dLZh6eY29u — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 16 ноември 2026 г.

Анализатор от ASTRA, работещ с отворени източници (OSINT), анализира видеоклип на един от ударите по Кримския мост. Установено е, че са поразени арките на моста – същите, които бяха атакувани и предния ден. При предишната атака една от арките бе деформирана. На новите видеа се вижда, че едната арка вече я няма. Според инженери, ако арките бъдат повредени сериозно, мостът няма да може да се използва, защото те са носеща конструкция. Разрушена е и част от автомобилното платно.

Crimean Bridge. The arch of the road section is in the water following the attack. pic.twitter.com/pLZwuLKvaw — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 17 ноември 2026 г.

Към момента основният трафик между Крим и руския регион Кубан се осъществява чрез Керченската фериботна преправа. Обявена е ракетна опасност както за Кримския мост, така и за Таманския полуостров.

Сергей Аксьонов, назначеният от Русия „губернатор“ на анексирания Крим, потвърди атаката. Той заяви, че движението по моста е спряно, и призова гражданите да се въздържат от пътуване.

Михаил Развожаев, „губернаторът“ на Севастопол, също публикува съобщение в Telegram, в което съветва всички, планиращи да напуснат анексирания Крим в посока Русия, да се въздържат от това.





Освен това, срутването на тази част от моста заплашва и руския морски трафик между Черно и Азовско море. Плавателният канал под моста е само 120 метра широк и 8,3 метра дълбок, което означава, че потопената стоманена конструкция може да попречи на преминаването на големи кораби, докато отломките не бъдат отстранени.

Main shipping lane through the Kerch Strait is now blocked by a pile of twisted metal. pic.twitter.com/NO8CVpRP8j — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 17 ноември 2026 г.

Това е сериозен проблем за Русия, тъй като протокът е единственият морски изход от Азовско към Черно море. През него преминават товари от пристанищата на Ростов на Дон, Азов, Таганрог и окупирания Мариупол. Блокадата ще засегне износа на зърно и въглища, както и военната логистика.

Ако плавателният канал действително е блокиран, последиците за Русия могат да се окажат много по-сериозни от самото повреждане на моста.

Същевременно се предполага, че ударът по моста може да е бил нанесен не само с безпилотни апарати, но и със сравнително евтината украинска ракета „Фламинго“. Обявеният ѝ обсег е до 3000 км, а масата на бойната ѝ глава е около 1150 кг.

Русия ще проведе извънредно правителствено заседание след украинска атака срещу Кримския мост, който свързва руската територия с анексирания Кримски полуостров и по предварителни данни е претърпял значителни щети, съобщиха във вторник руските държавни медии.

Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера Марат Хуснулин и ще бъде посветено на преодоляването на последиците от атаката.