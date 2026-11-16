"Прогресивна България" завлича парламента в блатото

Наскоро Антон Кутев, един от говорителите на "прогресивното" депутатско войнство, изненадващо призна в ефир , че парламентарната група на мнозинството научава от опозицията за идеите на финансовото министерство. По-подозрителните откриха в думите му признаци за разнобой (и дори разкол) между лобита в "Прогресивна България" (ПБ). Нищо чудно – въпрос на време е да започнат да се пукат шевовете, които държат скърпената от какви ли не интереси партия на Румен Радев.

В случая обаче причината кабинетът да държи в неведение собствените си депутати е далеч по-тривиална. Когато мислят за парламентарната група, премиерът и министрите му не виждат народното представителство, което ги прати в изпълнителната власт. Виждат автоматична трансмисия, която прокарва през Народното събрание решенията на Министерския съвет. От тази гледна точка да обсъждаш идеите си с депутатите е все едно да дискутираш с колата си плановете си за пътуване.

Подобно презрително отношение

може да е принципно недопустимо, но не и неочаквано, предвид произхода на многочислената депутатска армия на ПБ. Вождът трябваше спешно да запълва голяма кадрова банка – най-напред заради изборните листи, а след това и за постове в изпълнителната власт. Близкото обкръжение на Радев емигрира с него в правителството, а парламентарната група беше запълнена с новаци без политически и институционален опит. Така, макар и многобройни, парламентарните войници на Радев поначало бяха слаби и напълно зависими от своя командир. Нали всичките станаха депутати единствено благодарение на неговата популярност.

От тези хора не се очаква да надзирават (а още по-малко да коригират) действията на правителството. Очаква се да ги утвърждават през законодателната власт и да ги промотират пред обществеността.

Нещо средно между войнишка рота и рекламна агенция.

Роля, която те приеха с готовност.

Депутатите сведоха глави пред кабинета още в началото на мандата, когато приеха правилник на Народното събрание, който улесняваше изпълнителната власт да отбягва парламентарния контрол. Така тласнаха законодателната институция към превръщането ѝ в "нотариат" . Това е същата опасна тенденция, срещу която навремето Радев предупреждаваше като президент, а след това започна да я поощрява, след като влезе в изпълнителната власт.

После се видя, че функцията на депутатите от мнозинството е да прикриват фланговете на Радев от неочаквани атаки. Самоотвержено се хвърлиха да защитят кабинета и президента Илияна Йотова от унизителната им позиция по декларацията за Украйна на Общото събрание на ООН. Опъваха чадър над Йотова през цялата предизборна кампания, когато скандалът с помилванията разклати президентската ѝ кандидатура. Не казаха една критична дума към Михаела Доцова, която бяха назначили за председател на парламента, след инцидента със Соня Колтуклиева. Дори бяха готови да прегазят парламентарния правилник, за да изпълнят волята на правителството, както показа казусът с промените в закона за разузнаването.

"Прогресивните" подеха и една

далеч по-позорна задача – да действат като тролове,

които агресивно се нахвърлят на всеки, който се противопоставя на новата власт. Посоката, в която да работят, им зададоха лично премиерът, който неотдавна снизходително обяви опозицията за "глупава и наивна", и вицето му Иво Христов, който самодоволно определя опонентите на ПБ като "партии с отпаднала необходимост" и "политически трупове".

Вместо да покажат достойно поведение спрямо колегите си, депутатите на ПБ мигновено усвоиха грубиянския език , като при това копират лидерите си едно към едно. Даже и в обидите не се осмеляват да проявят оригиналност (макар че трябва да се отдаде дължимото на зам.-шефа на парламента Иван Ангелов, нарекъл опозицията "смъртно ранено животно"). Нито в политическите си тези – повтарят безспирно рефрена за "сглобката" , както ги инструктира Радев.