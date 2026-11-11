На България не ѝ трябва война! Тя си има катастрофални управници

БГНЕС Колкото повече акции и структури срещу войната на пътя прави властта, толкова повече стават жертвите от нея

"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине между ламарините на магистралата. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта".

Тази проповед, напомняща новогодишно президентско обръщение, дойде от премиера Румен Радев само часове, след като кървава пътна трагедия с участието на близо 100 автомобила отне 11 човешки живота на магистрала "Тракия".

Като оставим настрана факта, че е проява на лош политически вкус да назидаваш обществото в деня за траур, сякаш командир на рота говори на подчинените си войници, то наистина е крайно време

управниците в тази държава да се осъзнаят

Защото за издръжката на правителство, полиция, пътни агенции, контролни органи, за видеосистеми, камери, коли и какво ли не още отиват милиарди евро от данъците. С една цел - да могат въпросните структури да пазят живота и здравето на хората. А накрая обществото получава безхаберие, прехвърляне и размиване на отговорност, мултиплициране на паразитни структури, уреждане на всякакви партийни и роднински калинки. И резултатът е логичен - по българските пътища загиват повече хора, отколкото в много войни по света. На България изобщо не й трябва война - тя просто си има катастрофи и управници.

Последната трагедия на магистрала "Тракия" е нагледно доказателство за това.

Цялата власт вкупом хвърли вината върху мъглата,

която била много гъста, паднала внезапно, никой не е можел да я прогнозира и нищо не можело да бъде направено. Все неща, които бяха оспорени от множество експерти. Така според ръководителя на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, който беше и шеф на пътната полиция в София, институциите са разполагали с информация за метеорологичните условия и намалената видимост на автомагистрала "Тракия" около два часа преди тежката верижна катастрофа. Той твърди, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) има денонощен ситуационен център, който получава информация в реално време за метеорологичните условия по републиканската пътна мрежа, в това число и по магистралите. И около 5:00 ч. сутринта в центъра е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса. Тя е била подадена от ситуационния център и към Националния координационен център към МВР, в който участват представители на вътрешното и транспортното министерство, Държавна агенция и АПИ. Точно този център може дори да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат. Ако членовете му не спят, разбира се.

Тол камерите също са заснели гъстата мъгла на АМ „Тракия“ 40 минути преди първата тежка катастрофа. Метеоролози също посочиха, че са прогнозирали гъста мъгла.

На фона на всичко това никой не изпраща екипи за обход, нито патрулки, които да обезопасят района и да спрат движението, да предупреждават от километри за опасността, не се подава предупреждение по системата BG Alert... Нищо.

Вместо това сме залети с нефелни обяснения

Шефът на АПИ Александър Тодоров смята например, че няма как институциите да разполагат полицейски патрули навсякъде при всяка промяна на времето. Още по-странното обяснение е, че нямало подадени сигнали от граждани на тел. 112 за наличието на мъгла и затова никой не се е задействал.

Самото МВР също започна да се оправдава и да прехвърля панически отговорността. "Причините са много. Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката, и пътните полицаи. Няма информационни табла, които да предупреждават, че има опасност на пътя, от какъв характер е тя и какво трябва да предприемат шофьорите. Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща. Големият въпрос е защо това не е направено години назад. Но на този въпрос не дължа аз отговор", каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Дори да пренебрегнем факта, че трагедията би била предотвратена с две патрулки от двете страни на магистралата, няма как да не отбележим, че новата власт управлява вече повече от половин година. А част от министрите бяха и в някои от служебните кабинети, назначавани от Румен Радев като президент. Защо не са сложили вече такива информационни табла? Защо не са свързали системите? И как така МВР и МРРБ се хвалят, че тол камерите не са само са свързани, ами и с тях се налагат глоби за превишена средна скорост или пък за неправилно минаване през аварийните ленти, а не могат да сигнализират за мъгла?

Значи за налагане на глоби има свързаност и системи, а за спасяване на животи - не?

Ясно е, че информационните табели не са панацея, но все пак помагат. През 2019 г. на магистрала "Струма" също имаше голяма верижна катастрофа с десетки автомобили, с един загинал и много ранени, отново заради гъста мъгла. И се оказа, че на магистралата има информационни електронни табла, но те не са включени. След като заработиха, въпреки критиките как точно изглеждат и каква информация дават, се оказа, че действат превантивно.

Същото се отнася и до участъка край Ихтиман, където имаше голяма верижна катастрофа заради гъст дим. Сега там има всякаква сигнализация и няма нови катастрофи.

Изобщо не стана ясно защо не е задействана BG Alert. Според областния управител на Ямбол Георги Чалъков системата не можело да се включи преди да е настъпило събитието, т.е. катастрофата. По дефиниция обаче BG Alert е точно за това, като част от Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. И тя се ползва редовно за предупреждения за наводнения например, които също се правят по прогнозите за времето. Така че, след като е имало предупреждение за мъгли, защо не са разпратени предупреждения през всякакви канали - и в приложенията на АПИ, и в полицейските сводки, и с BG Аlert? Не издържат обясненията и че нямало как да се предиди колко гъста ще е мъглата. Куп предупреждения за наводнения не се сбъднаха, но все пак бяха изпратени. Нищо не е пречело и при мъглата това да се направи.

Доста арогантни са и изявленията на властта, че

едва ли не хората сами са си виновни,

че не спазвали правилата, че карали по магистралите като по писти, че не се съобразявали с пътната обстановка и какво ли не още. Няма спор, че джигити по пътищата има. Но защо те се измъкват безнаказано, каквито и безобразия да извършват? Заради смъртоносна сплав от повсеместна корупция, манталитет и безхаберие. Управляващите от всякакви партии изсипват милиарди за оборудване и променят многократно законите, за да дадат повече правомощия на МВР - от глоби, през задържане на хора, до конфискация на автомобили и какво ли не още. Но въпреки това онези, които карат пияни и дрогирани, си плащат подкупи и остават ненаказани. А инструкторите не спират по пътя към шофьорските книжки хора, които очевидно не умеят и никога и няма да се научат да карат, само и само за да вземат няколкостотин евро повече. Можем да добавим и катаджиите, които вземат рушветите, за да пуснат нарушител, и полицаите, които спасяват провинилите се, като им крият актовете. И част от извършващите технически прегледи, които пускат негодни за движение коли.

Парадоксалното е, че жертвите в катастрофи се увеличават паралелно със стотиците закани,

предложения, програми, инициативи, целящи да ги ограничат. Защото всичко се отчита на хартия, а не се прилага на практика. Защо години наред не може да се реши проблемът със събирането на пътните глоби? Годишно се установяват над 1 млн. нарушения на пътя, налагат се стотици хиляди глоби за десетки милиони евро. И накрая се събира някаква мижава сума, само защото държавата я мързи да си влезе в ролята и да направи поне това. Да не говорим как МВР предпочита да се крие по храстите или зад някой светофар като куче касичка, вместо наистина да е полезно, като действа превантивно.

Батакът е пълен и в съдебна фаза, където делата за катастрофи и убийства на пътя се точат с години, за да се стигне до някаква условна присъда, дори когато е причинена смърт на няколко души. Защото убийците не били искали, случвало се, имали чисто съдебно минало и т.н.

Трагедията на магистрала "Тракия" извади и други проблеми. Например колко неподготвени са водачите, а и пътниците, да оказват първа помощ. А това със сигурност може да спаси човешки живот и трябва да се изучава още от училище.

Трябва обаче да се отбележи, че за разлика от министрите, които разхождаха костюми по магистралата и по болниците,

обществото показа, че може да реагира адекватно

в критични ситуации. Пожарникарите, спасителните екипи и лекарите дадоха всичко от себе си, за да помогнат на пострадалите. Екипите на "Пътна помощ" се отзоваха екстрено, за да помагат при разчистването. Десетки граждани предупреждаваха неподозиращите пътуващи, че има инцидент. Стотици се отзоваха на призивите за даряване на кръв.

Те бяха светлият лъч в тази непрогледна чиновническа и властова мъгла. Защото по всичко изглежда, че сценарият от предишните трагедии ще се повтори - прехвърляне на отговорност между отделни звена, бомбастични планове, нови мегаструктури, поправки в закони... Разследваното ще продължи години, виновни едва ли ще бъдат намерени, още по-малко - ще бъдат наказани. Докато всичко това продължава, истинският убиец на пътя ще е безхаберната и корумпирана държава и нейната армия от министри, депутати, чиновници. И за съжаление, следващата трагедия няма да закъснее.