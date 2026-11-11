Задържан е румънският шофьор, предизвикал катастрофата на "Тракия"

Шофьорът на камиона, който е бил първи в една от верижните катастрофи на магистрала "Тракия", е задържан и разпитан. Той е румънски гражданин, който е разказал, че е намалил скоростта на движение заради гъстата мъгла. Предстои днес той да бъде повторно разпитан. Освен него са разпитани и 44 свидетели на място. На този етап не се очаква 51-годишният шафьор да бъде обвинен, обясни пред "Сега" окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Задържането се е наложило, за да бъде осигурен вторият разпит. Тепърва предстои да се уточняват причината и вината. След разпита на свидетелите предстои да бъде назначена автотехническа експертиза.

Всички жертви са от катастрофата, станала в посока Бургас, като са били по-назад във веригата. "Вероятно заради скоростта", каза прокурорът.

Работата по случая е поета и от Националната следствена служба. На място са изпратени следователи и криминалисти. Очаква се днес да бъде извършен и повторен оглед на местопроизшествието.

Автомагистрала "Тракия" в момента е отворена в двете посоки, след вчерашните тежки верижни катастрофи. Отново обаче в района на Ямбол има мъгла.

При тежките инциденти, безпрецедентни по своя размер, се удариха общо 86 коли, 11 души загинаха, а 51 са ранени.

Първоначалният сблъсък е настъпил, след като товарен автомобил препречил пътя на автобус с пътници. Впоследствие в същото платно възникнал и друг инцидент, при който лек автомобил се ударил в задната част на камион, превозващ зърно. Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров каза пред Нова тв, че има информация от представител на АПИ, че пред първия тир, за който се твърди, че от него е започнала катастрофата на АМ "Тракия", е имало аварирал джип.

Сред основните обсъждани причини за тежките произшествия е внезапно появилата се гъста мъгла, която довела до рязко намаляване на видимостта. Окончателните причини предстои да бъдат установени от разследването. То следва да отговори на въпроси като: дали метеорологичните условия са единствената причина за сблъсъците, каква е била скоростта на автомобилите, спазвана ли е необходимата дистанция и имало ли е възможност водачите да реагират навреме.

Късно снощи започна и поетапното изтегляне на смачканите автомобили, камиони и автобуси. В разчистването участваха пожарникари и екипи на "Пътна помощ", като на място бяха изпратени около 100 специализирани автомобила, вкл. десетки влекачи и автовози. Включиха се и десетки доброволци от цялата страна, които пристигнаха със собствена тежка техника, за да помогнат напълно безвъзмездно. Огледите на разследващите продължиха до късно през нощта.

Премиерът Румен Радев призова за смирение и сдържаност. От болницата в Ямбол вчера той настоя трагедията да не бъде използвана за извличане на политически дивиденти, а усилията да бъдат насочени към оказването на помощ на пострадалите. Според него липсата на информационни табла по магистралите е проблем, който изисква дългосрочно решение. Радев съобщи, че правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да осигурява информация в реално време и да бъде свързан с бъдещи предупредителни табла по магистралите. По думите му ще бъдат осигурени финансови компенсации за засегнатите от трагедията семейства. Очаква се министърът на труда и социалната политика да представи подробности за предвиденото подпомагане. Министерският съвет ще обсъди и възможностите за допълнителна подкрепа.

Пострадали

Общо 51 души бяха транспортирани до болниците в Ямбол, Сливен и Бургас след катастрофите. 33-ма от пострадалите бяха откарани в двете болници в Сливен, като 20 от тях бяха приети в многопрофилната болница "Д-р Иван Селимински". Към момента 18 от пациентите продължават лечението си там. Четирима от тях са настанени в реанимация, а един пациент е в тежко състояние с опасност за живота, съобщи д-р Венцислав Петров от лечебното заведение пред Би Ти Ви.

По думите му четирима от пострадалите са в реанимация, петима са в отделението по неврохирургия, четирима - в ортопедията, а останалите са в отделението по лицево-челюстна хирургия. Най-тежко е състоянието на мъж със съчетана травма на главата, гръдния кош и корема. Той е с над 10 счупени ребра, претърпял е операция на корема, при която е отстранена слезката и е зашит черният дроб. Пациентът остава с опасност за живота.

В болницата в Ямбол остават все още 8 от пострадалите, като всички са в стабилно състояние, обяви заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

В болница "Сърце и мозък" в Бургас са настанени 6-ма от пострадалите. Двама остават в тежко състояние. Един от тях е 37-годишният инфекционист, който е служител на болница „Света Анастасия”. Той е без опасност за живота, но е претърпял операции. В значително по-тежко състояние е другият пациент - румънският гражданин, който към момента е с множество тежки трамви и е на командно дишане.

Версии

"Мъглата сама по себе си е предпоставка за пътнотранспортни произшествия, но причините трябва да се търсят и в действията или бездействието на отговорните институции", заяви пред Би Ти Ви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. По думите му в Агенция "Пътна инфраструктура" има денонощен ситуационен център, който получава информация в реално време за метеорологичните условия по републиканската пътна мрежа. Според него около 5:00 ч. сутринта в центъра е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса. По думите му при такива условия правилата на АПИ изискват да бъде изпратена поддържащата фирма за обход на участъка и при необходимост за обработка на настилката с подходящи препарати срещу заледяване. "Това нещо не е направено. Това е големият пропуск, от който произтича всичко останало", заяви Милчев.

Той посочи, че информацията от ситуационния център е била подадена и към Националния координационен център към МВР. Според него този център също има възможност да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат. Експертът постави и въпроса за наличието на информационни табла в складовете на МВР. Той настоя вътрешния министър да провери колко такива съоръжения се съхраняват там и от кога не се използват, призова и за по-задълбочено изясняване на задълженията на АПИ, работата на Националния координационен център и връзката между тол системата и МВР.

Според изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров е трябвало да се поставят маркери в аварийната лента, за да има ориентир каква е видимостта. Такива маркери имало и в други страни.

Пред БНТ Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики, заяви, че участъкът, на който се стигна до фаталните сблъсъци, е сред добре изградените части на магистралата. Състоянието на пътната настилка и маркировката на мястото на катастрофата е добро, смята и председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров. Според тях причините за трагедията трябва да се търсят в съчетанието на няколко фактора, сред които тежките метеорологични условия, поведението на водачите и недостатъчните мерки за пътна безопасност.

Русинова отправи и сериозни критики към държавата, която по думите ѝ два пъти е прекратила процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение на шофьорите - през 2022 и 2026 г. "Има правени кръпки. Пълна подмяна на асфалта на износващия слой няма. От 2014 г. досега можете да сметнете колко време е минало. Дори тук, на място, маркировката при осовата линия е т.нар. „Стаматик“ - готов продукт, който се инсталира още при изграждането на магистралата. Оттогава пътната маркировка не е сменяна. Това, което за нас е една от водещите причини да се стигне до този инцидент, е, разбира се, мъглата и продължаващата липса на изградени метеостанции и системи за ранно информиране на водачите при мъгла", коментира тя.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков коментира, че е гледал снимки от катастрофите, но от тях не се разбирало колко гъста е мъглата. По думите му все пак се виждало, че "има 70-80 метра видимост". "Това е време, метеорология, не може да му влияем", заяви той и наблегна на добрата координация и бързата реакция на органите на реда. На въпрос защо в болницата в Ямбол, която е най-голяма в региона, има най-малко пациенти, той посочи, че това е по преценка на медицинските екипи.