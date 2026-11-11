Днес е ден на национален траур за загиналите на АМ "Тракия"

тв скрийншот 11 души загубиха живота си в адските катастрофи на "Тракия".

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Ден на национален траур е обявен днес в България в памет на жертвите на вчерашните жестоки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Знамената на институциите ще бъдат спуснати наполовина.

В цялата страна бяха отменени всички публични, културни и развлекателни събития.

В двете тежки верижни катастрофи, безпрецедентни по мащаба си и възникнали почти едновременно в двете платна на автомагистрала „Тракия“, участваха 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

В тях живота си загубиха 11 души, а над 50 бяха ранени.