Адвокати готвят голямо дело срещу държавата заради лошите пътища

БГНЕС В последните дни станаха няколко тежки катастрофи с жертви, сред които и деца.

Екип от адвокати започва работа по дело срещу държавата, свързано с лошите условия по пътищата. Инициативата беше обявена във Фейсбук от адвокат Елица Буенова. Тя потвърди пред "Сега" намеренията и обясни, че засега двама нейни колеги са се съгласили да работят по казуса. Тя самата ще има само роля на координатор, тъй като специалност са й други дела - за катастрофи и застраховки, свързани с тях.

Буенова обяснява, че подписките, ходенията в парламента и протестите са безсмислени, защото управляващите просто не им обръщат внимание. Работещо според нея ще е да бъде заведено дело срещу държавата. "Не за пари. А за да я принудим най-после да изпълни задълженията си", казва адвокатката и изрежда какво се очаква от държавата - да обезопаси опасните пътни отсечки, да постави мантинели, които спасяват, а не убиват, да осигури необходимите пътни знаци и маркировка. "Искаме парите от Фонда за пътна безопасност да се използват само за пътна безопасност. Искаме парите от винетките да отиват само за пътища. Искаме управляващите да спрат да ни лъжат и да започнат да вършат работата, за която всички ние плащаме", пише още Буенова.

Тя допълва, че търсенето на наказателна отговорност е работа на прокуратурата. И че делото, което тя инициира, няма да е такова. Нито ще търси плащане на обезщетение от държавата, тъй като това "означава да платим сами на себе си".

В иска ще се настоява да се направи оглед на цялата инфраструктура, да се подменят и сложат предпазни ограждения, съобразени с трафика и разрешената скорост за съответния участък, да се оправят опасните участъци. При това да стане бързо и да не е само на хартия.

Адвокатката се надява достатъчно хора да се включат в инициативата, за да могат да си поделят разходите.

Още не е ясно дали делото ще бъде колективен иск или под друга форма. Буенова обещава подробности, когато самият юридически екип ги избистри.

КАТАСТРОФА

Пътник пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботевград - Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит - с. Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.