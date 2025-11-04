Ексшефът в "Автомагистрали" е потрошил колите на "Витошка" с чужд автомобил

Мъжът, който помете 6 автомобила на столичната "Витошка" и който се оказа бивш шеф в държавната фирма "Автомагистрали", е карал чужд автомобил. Това обявиха на специален брифинг представители на полицията и прокуратурата.

Още на място са му направени проби за наркотици и алкохол, като тази за дрога е отрицателна, но дрегерът е отчел 1,61 промила в издишания въздух. Водачът е дал и кръвна проба, която сега е потвърдила резултата – 1,52 промила алкохол в кръвта.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а впоследствие по разпореждане на прокуратурата – за 72 часа. Той е на 42 години и има предишни нарушения, основно за превишена скорост.

„През 2018 г. свидетелството му за управление е било временно отнето за шофиране след употреба на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца. При сегашното задържане той не е оказал съпротива“, допълниха от полицията.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев съобщи, че на водача вече са повдигнати обвинения за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени щети.

„Софийската районна прокуратура задържа извършителя за срок до 72 часа и внесе искане в съда за постоянно задържане под стража“, уточни Николаев.

Той допълни, че точната скорост на движение при инцидента ще бъде установена чрез автотехническа експертиза, но по първоначални данни шофьорът се е движел със скорост, по-висока от разрешената за булеварда.

Николаев натърти, че автомобилът, с който е причинено произшествието, не е собственост на водача, а при него е пътувал и спътник, който не е пострадал. Разследващите ще разчитат на неговите свидетелски показания.

Прокуратурата съобщи и за друг инцидент, при който е пострадала жена след спор на пътя и физическа саморазправа.

„Пострадалата е с фрактура на черепа и временно опасно разстройство на здравето. Извършителят е установен, задържан и обвинен за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. С постановление на Софийския районен съд той е оставен за постоянно в ареста“, подчерта Николаев.

По негови думи в хода на разследването обвиняемият е изразил съжаление за случилото се, а делото продължава под надзора на прокуратурата.