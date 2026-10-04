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Трима мотористи загинаха само за часове

Инцидентите са в София, Банско и Айтоския проход

Днес, 19:34
Илияна Кирилова

Трима мотористи загинаха само за часове на различни места в страната.

Тежък пътен инцидент затвори Айтоския проход в двете посоки заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет. Инцидентът е станал около 17:30 ч. в близост до разклона за село Зетьово. На място има екипи на полицията.

От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че е загинал мотористът. Към момента няма официална информация за други пострадали, както и за причините, довели до инцидента.

Около 13:35 ч. в неделя на улица "Патриарх Евтимий" в Банско е станал тежък пътен инцидент, при който е загинал 43-годишен мъж от София, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По първоначална информация товарен автомобил на пътна помощ е отнел предимството на мотоциклет, управляван от мъжа. В резултат на сблъсъка мотористът е паднал на пътното платно и е починал на място.

Моторист загина и по-рано при катастрофа край болница "Токуда" в София. По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.

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Ключови думи:

мотористи, катастрофи

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