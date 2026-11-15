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Дeнят за памет на жертвите на катастрофи започна с трима убити

Загиналите са дете и младежи, четвърти млад човек е много тежко ранен

15 Ноем. 2026Обновена
Участъкът днес между селата Попгригорово и Безводица, където е станала катастрофата - личат останки от автомобила.
БНТ
Участъкът днес между селата Попгригорово и Безводица, където е станала катастрофата - личат останки от автомобила.

Днес е Международният ден за възпоменание на жертвите на катастрофи. И започна с трагична новина: трима души загинаха при катастрофа на пътя Добрич - Балчик между селата Попгригорово и Безводица, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал около 22.00 часа снощи, по първоначални данни лек автомобил се е ударил в дърво и разцепил на две. Загиналите са три момчета - едното на 14, другите на по 18 и 19 години. Едното почива в болницата. Катастрофата е станала при гъста мъгла. По пътя няма хоризонтална маркировка, тъй като е рехабилитиран наскоро, поясни БНТ. Но пък има светлоотразителни колчета. Най-вероятно колата не е могла да вземе завой.

Автомобилът е бил "BMW 530 Xdrive". Вероятната причина е несъобразена скорост, заяви на брифинг шефът на добричката полиция Георги Димитров. 18-годишният водач е придобил шофьорска книжка през август тази година, само няколко дни след навършването на необходимата възраст. Той е от село Бобовец, община Балчик, а двамата пътници са от село Стражица.

В участъка на катастрофата движението е организирано временно, като разрешената скорост е 60 км/ч. Димитров уточни, че в края на септември от сектор "Пътна полиция" са изпратили сигнал до компетентните институции за липсата на маркировка предвид предстоящия есенно-зимен сезон и очакваните мъгли. В получения отговор от директора на Областното пътно управление било посочено, че заданието за полагане на маркировката е изготвено още през юни и е изпратено до Агенция "Пътна инфраструктура". Изпълнението му обаче предстояло след одобрение и осигуряване на финансиране. През октомври е изпратено и сигнално писмо от Районното управление в Балчик, без информация за предприети действия.

 

ВЪВ ВАРНА

В морската столица мъж на 25 години е настанен в болница с опасност за живота, отново има удар в дърво. Инцидентът става в 23 часа, органите на реда са се отзовали на горящи части от автомобил. Според събраните данни до момента, колата се е движила по булевард в посока центъра на града - по неизяснени все още причини автомобилът излиза извън пътното, удря се последователно в дърво, стълб, храсти, инвалидна рампа и част от него пада в подлеза до спирка "Делфинариум", заедно с шофьора. Пострадалият е от Варна, той е в реанимация с много счупвания и пневмоторакс. Возилото е "Мазерати".

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