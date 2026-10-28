Два тира и автобус се запалиха на пътя Русе - София, в района на село Масларево. Загинали са двамата шофьори на камиони, съобщи Нова тв. Автобусът е пътувал от Букурещ за София. Пътниците са настанени в приемен център, докато ги поеме нов автобус.

Трагедията се е разиграла в нощта срещу сряда, около 02:30 ч. Към момента е изяснено, че първоначално са се ударили двата тира и са пламнали. След това в тях се блъснал международният автобус, който също се е запалил. В него пътували 38 пътници, които били изведени навреме.

Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарна, Спешна помощ и полиция. Телата на шофьорите на тировете са силно обгорели и се чакат ДНК проби за идентифицирането им.