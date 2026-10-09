Четирима младежи загинаха при челен удар със 139 км/ч

Скрийншот видео Нова тв Прокуратурата и полицията в Плевен дадоха специален брифинг за ужасяващата катастрофа, отнела живота на младите хора

Километражът на 20-годишния шофьор, който със своя опел се удари челно в друг автомобил край Плевен, е блокирал на отметка от 139 км/ч., обявиха от плевенската окръжна прокуратура. В ужасяващата катастрофа загинаха четирима младежи от 18 до 21 години, част от които са студенти по медицина.

По случая незабавно е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице при управление на МПС. Трагедията се разигра снощи (8 октомври) около 22:50 ч. на общинския път между Плевен и село Ясен.

По първоначални данни младежът зад волана, управлявал „Опел“, е изгубил контрол в участък с лек ляв завой. Колата излетяла вляво, преминала през разделителния остров и се преобръща. При последвалия полет возилото се забива с покрива си директно в тавана на насрещно движещо се „БМВ“.

На място загиват 18-годишният водач на немския автомобил и неговият 21-годишен спътник. Смъртта си в смазания „Опел“ намират и двама от пътниците - 20-годишна жена и 20-годишен на задната седалка. Оцелява само шофьорът на "Опел"-а.

Според разследващите двамата водачи и спътниците им на предните седалки са били с поставени предпазни колани. Единственият оцелял е точно 20-годишният шофьор на „Опел"-а, който е с две години шофьорски стаж. Той е откаран в болница с тежки наранявания. Към момента състоянието му е медицински стабилизирано, но младежът не е адекватен и не може да участва в процесуално-следствени действия.

Взета му е кръвна проба за алкохол и наркотици, посочват от прокуратурата.

Разследващите са иззели двата автомобила и следи от местопроизшествието. Назначена е комплекснa автотехническа експертиза, която трябва да изясни точния механизъм на сблъсъка и да потвърди дали блокиралият скоростомер отговаря на реалната скорост преди фаталния удар.

Под контрола на Окръжна прокуратура - Плевен продължават съдебномедицинските експертизи и разпитите за пълното изясняване на трагедията.

Пътят остана затворен в продължение на 12 часа. Община Плевен обяви ден на траур. Знамената са свалени наполовина. Медицинският университет в града обяви тридневен траур.