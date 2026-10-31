Десетима българи са ранени при катастрофа с автобус в Турция

Българският автобус и турският тир са се блъснали на кръстовище

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Туристически автобус, превозващ пътници от Русе за Истанбул, се блъсна отзад в движещ се пред него тежкотоварен камион край Одрин. Десетима български туристи са ранени и са откарани в болница, предаде БГНЕС.

Катастрофата е станала около 01:30 ч. на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин, в близост до село Йеникъдън.

Автобусът е с българска регистрация, ударил е отзад в тежкотоварен автомобил с турски регистрационен номер.

След подаден сигнал на мястото на произшествието са изпратени множество полицейски екипи, жандармерия и медицински екипи, съобщи "Сьозджю".

В автобуса са пътували двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. При извършените медицински прегледи е установено, че десетима от туристите са ранени. Те са транспортирани до болница.

Преди минути от фирмата превозвач "Николов" съобщиха за БНР, че са изпратили автобус, който да прибере пътниците.



По-рано генералният ни консул в Одрин Радослава Кафеджийска съобщи, че четирима пострадали са настанени за проследяване на състоянието им - трима в Държавната болница Мурат Първи и един в Университетската болница на Тракийския университет.

Няма опасност за живота на хоспитализираните.