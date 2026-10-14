Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Олигархът Абрамович купи огромен имот край Бодрум

Днес, 10:12
Роман Абрамович
ЕПА/БГНЕС
Роман Абрамович

Руският олигарх и милиардер Роман Абрамович е закупил парцел от около 100 декара в района Милас в Югозападна Турция, на брега на Егейско море в близост до Бодрум, съобщи вестник „Сьозджу“, предаде БТА. 

Според инвестиционния проект на милиардера за имота, разполагащ с два частни плажа, ще бъдат построени само три къщи, така че на всеки 30 декара площ ще се пада по една къща, допълва изданието.

Като припомни медийни съобщения, че преди време Абрамович е търсил земя в Бодрум за строеж на хотелски комплекс, вестникът отбелязва, че след като милиардерът е видял луксозения комплекс от затворен тип „Капланкая“ в района, който се разпростира на над 480 декара площ, веднага е купил големия парцел, намиращ се непосредствено до него.

Изданието коментира, че ниската плътност на застрояване е от значение с оглед опазването на природата и намаляването на щетите върху околната среда и обръща внимание и на факта, че изграждането на само три къщи върху парцела може да предотврати дискусиите относно застрояването в района.

Изданието назовава поименно и други знакове луксозни проекти в района, съпоставими с „Капланкая“ и добавя, че проект като този на олигарха ще повиши инвестиционния престиж на страната. В района могат да се открият къщи на стойност 10 милиона или дори 100 милиона долара, подобно на тези в Южна Франция, Сардиния и Марбея, отбелязва още „Сьозджу“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

България, Румъния и Турция готвят обща позиция за рисковете в Черно море
13 Окт. 2026
Девойка рани с нож 8 момичета в училище в Истанбул
06 Окт. 2026
Турски самолет кацна аварийно заради сигнал за бомба
06 Окт. 2026
Турция и Пакистан пращат войски в защита на С. Арабия
06 Окт. 2026
Турски военни колони ще минат по пътищата ни
04 Окт. 2026
Насред кампанията ДПС агитира властта в Анкара
03 Окт. 2026
Турция и Гърция ще атакуват Луната
15 Септ. 2026
Турски военни автоколони ще преминат през България
11 Септ. 2026
Авиокомпании отменят полети за Русия след заплахата на Украйна
02 Септ. 2026
Скандал с хиляди видеа от козметичен център разтърси Турция
01 Септ. 2026
Турски опозиционен журналист е арестуван при опит да избяга в България
01 Септ. 2026
Турция праща танкер с гориво към Русия
23 Авг. 2026
Русия изнудва Турция за С-400 с газопровода "Син поток" и АЕЦ "Аккую"
23 Авг. 2026
Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки